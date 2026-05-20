GROOVE Reviews: Teil 1 der Alben im Mai 2026

GÖRL – Dark Silver Moon Light (Grönland)

Tiefnachts, am dunklen Wasser, nur Mondlicht spiegelt sich. GÖRL stehen an einem See, Vollmond, eine silbrig goldene Schneise auf schwarzer Oberfläche. Eine Frau erscheint, springt ins Wasser, verschwindet. Dort, wo es am tiefsten ist. Realität oder Projektion? Genau aus diesem Schwebezustand heraus entfaltet sich Dark Silver Moon Light, das erste gemeinsame Album von Robert Görl und Sylvie Marks. Dass Görl als Mitbegründer von DAF die Grammatik elektronischer Körpermusik neu geschrieben hat, ist Pop- und Technogeschichte. Dass Sylvie Marks als erste weibliche Resident-DJ des Frankfurter Dorian Gray und später als Produzentin auf Labels wie International Gigolo oder BPitch Control Club- und Gegenwartskultur entscheidend geprägt hat, ebenso. Entscheidend ist, was hier zusammenkommt: keine Addition von Biografien, sondern ein Verstehen, aus dem etwas Eigenständiges entsteht. Dark Silver Moon Light ist kein Rückblick, es ist ein Aufbruch. Der Sound von GÖRL ist reduziert, mechanisch, körperlich.

Schon die erste Single „Irgendwann ist jetzt” setzt den Ton: eine hypnotische Keyboard-Line, romantisch-wehmütig, ein Fanal gegen das Aufschieben. Sylvie Marks bringt es auf den Punkt: Als junger Mensch glaubt man, die Zeit sei unbegrenzt, und plötzlich ist sie es nicht mehr. Görl ergänzt: Der Mensch verschiebt gerne auf irgendwann. GÖRL brechen diesen Kreislauf. Jetzt ist irgendwann. Was folgt, ist ein Album, das sich dem Dazwischen verschreibt. „So wie du bist” wirkt vordergründig kühl und dunkel, trägt aber eine verletzliche Zärtlichkeit in sich – eine waidwunde Seele im stählernen Gewand. Görls Stimme, wehmütig und unprätentiös, verleiht diesen minimalistischen Strukturen eine unerwartete Intimität. Marks’ Handschrift ist stets präsent: in den schwebenden Synthflächen, im Gespür für Raum, im feinen Gleichgewicht zwischen Clubtauglichkeit und innerer Bewegung. Besonders deutlich wird die gemeinsame Haltung in „Der falsche Ton”. Was bei DAF einst als Provokation begann – der Vorwurf, das sei keine Musik, die Töne seien falsch –, wird hier zur ästhetischen Maxime. Der falsche Ton ist der richtige. Punk nicht als Pose, sondern als Entscheidung. Nicht einsortierbar sein, sich nichts sagen lassen. „Wir lassen uns beide absolut nichts sagen“, sagt Görl. Marks kontert mit einem Lächeln: Man passe aufeinander auf, sei eine Musik-WG. Vertrauen als Produktionsbedingung.

Dark Silver Moon Light ist treibend, bisweilen wild, manchmal dräuend. In seiner Geradlinigkeit liegt etwas Erlösendes. Je tiefer man in die Songs eindringt, desto deutlicher treten die feinen Ornamente von Drums und Keyboards hervor, die diesem Album seine Tiefe geben. Repetition wird hier nicht zur Leere, sondern zur Verdichtung. Die Texte gewinnen mit jeder Wiederholung an Schärfe. Mit „Don’t stay at home” öffnen GÖRL einen anderen Raum: eine düsterglamouröse Ballade, die an OMD oder Ultravox erinnert, ohne je epigonal zu wirken. Hier ist es Sylvie Marks‘ Keyboard-Arbeit, die Wärme und Zuversicht ausstrahlt – ein leiser Trost in einer Welt, die schneller, lauter und bedrohlicher wird. Diese Musik hält die Hand, ohne zu vertrösten. Der Titeltrack bündelt schließlich alles: Begehren, Sehnsucht, Traumimpressionen. Wenn Görl singt: „Der Mond verschwand im See, ich blieb am Rande stehen”, klingt darin ein Echo von David Bowie ebenso an wie das Verschmelzen zweier Lebenslinien. Musik als Erscheinung. Als Frage.

Am Ende steht „Es ist nie zu spät”. Ein Satz wie ein Versprechen. Unheilvoll schwebend, offen, verstörend schön. Der letzte Ton bleibt hängen, verstimmt, lässt zurück am Ufer. War es eine Erscheinung? Ein Traum? Eine Illusion? Bis heute wissen Robert Görl und Sylvie Marks nicht, wo die Frau am See geblieben ist. Aber sie haben aus dieser Nacht ein Album gemacht, das zeigt, wie zeitlos radikal elektronische Musik sein kann, wenn sie sich selbst ernst nimmt – und den Moment. Liron Klangwart

<a href="https://goerl.bandcamp.com/album/dark-silver-moon-light">Dark Silver Moon Light von GÖRL</a>