GROOVE Reviews: Teil 2 der Alben im Mai 2026

Niño Árbol – Cuyo (Ssensorial)

Es gibt Platten, die herausfordern. Niño Árbol hat mit Cuyo eindeutig eine solche vorgelegt. Árbols musikalische Herkunft ist dabei entscheidend. Aufgewachsen zwischen elektronischer Clubkultur und experimenteller Klangforschung, hat er sich nie auf ein Genre festlegen lassen. Drum’nÄ’Bass war für ihn stets weniger Stil als Werkzeug: ein Gerüst, das Geschwindigkeit erlaubt, aber auch Brüche, Umwege, Irritationen. Früh bewegte er sich abseits der großen Narrative, veröffentlichte auf kleineren, progressiven Plattformen, wo Risiko nicht als Makel gilt. Cuyo wirkt wie ein Kontrollverlust.

Schon der Opener „Una vez adentro” beginnt trippy, fast tastend, bevor ein scheppernder Drum’n’Bass-Rhythmus einsetzt. Dahinter: ein auf- und abschwellender Chor. Man ist sofort drin – oder draußen. Dazwischen gibt es nichts. „Aquí suspendido” legt keine Pause zum Luftholen ein. Die Drums schieben nach vorne, Störgeräusche bauen sich flächig auf, verdichten den Raum, bis der Rhythmus in den Hintergrund kippt – nur um am Ende umso klarer zurückzuschlagen. Árbol spielt mit Erwartung, nicht mit Drops. Noch radikaler wird es bei „Dónde aprieta”: hyperschnelle Perkussion, verspielt und zerrissen. Tanzbar? Vielleicht, theoretisch. Praktisch ist es eher ein Soundexperiment, eine nervöse Nachtvision, die sich jeder Ordnung verweigert. Musik wie ein Albtraum im Zeitraffer. Mit „Punto de quiebre” zieht Árbol die Linie neu. Plötzlich wirkt alles fokussierter, fast logisch. Ist das noch Drum’n’Bass? Oder schon hyperaktiver Jazz? Egal – es ist unverkennbar Niño Árbol. Und es funktioniert. „Estratosfera” hält das Album im Kern zusammen: Drum’n’Bass als energetisches Rückgrat, darüber Schichten, Flächen, Reibung. Total auf Speed, fordernd, aber nie beliebig. Hier zeigt sich die Fähigkeit, Chaos zu choreografieren. In „Hasta volverse estrella” wird es dunkler, minimalistischer. Reduzierte Beats, schwarze Flächen – als befände man sich in Caligaris Spiegelkabinett, jeder Schritt verzerrt, jede Bewegung doppelt. Dann der angekündigte Zusammenbruch: „Colapso”. Der Titel ist Programm. Extreme Geschwindigkeit, Überforderung als ästhetisches Mittel. Ohren, Füße, Nervensystem – alles kommt an Grenzen. Und genau dort will dieses Stück hin. Die Erlösung folgt mit „Renacio” – sphärischer Ambient, Auf- und Abschwellen nach all dem Hustle. Mein klarer Favorit. Hier zeigt sich, dass Árbol nicht nur beschleunigen kann. Doch Ruhe ist auf Cuyo nie endgültig. „Todavía flota el resplandor” setzt wieder auf spitze, mechanische Drum’n’Bass-Impulse, wie eine Roboterfigur, die stoisch weiterläuft. „Antes del suelo” wirkt wie ein Übergangszustand, bevor „Bajo el sol, vuelto a mí” das Album schließt: sphärisch, treibend, durchaus dancefloortauglich – aber nie gefällig.Cuyo ist kein Album für jede Stimmung und schon gar nicht für beiläufiges Hören. Nicht alles ist tanzbar, vieles ist sperrig, manches bewusst überfordernd. Aber genau darin liegt seine Qualität.

Anspruchsvoll? Ja. Hörenswert? Absolut. Niño Árbol präsentiert sich als Künstler, der seinen eigenen Weg kennt – und ihn weitergeht, schneller, schärfer, kompromissloser denn je. Liron Klangwart

Hörbeispiele findet ihr auf den einschlägigen Streamingplattformen.