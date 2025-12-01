November 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Jurango – Taíno Gold (Livity Sound)

Nach zwei EPs auf Livity Sound veröffentlicht der in der britischen Bass-Metropole Bristol beheimatete Nate Reece alias Jurango mit Taíno Gold seinen bisher umfangreichsten Release. Album möchte man das ob der offensichtlichen Club-Ausrichtung dann doch nicht recht nennen, sprechen wir also einfach von einer Doppel-EP.

Mit mehr Raum kommt mehr Variation, Breite wie Weite, in die Tracks – kompositorisch wie vom Klangdesign her. Und so beschreibt Reece einen weiten Zirkel, der von Trance-auslösenden Arpeggio-Fontänen über rau-technoide Drummachine-Workouts und tribalistische Percussion-Bass-Tracks bis zu weit ausgebreiteten Dub-Akkord-Preziosen reicht. Den Dancefloor dabei nie aus dem Blickwinkel verlierend, ist es die minimalistische Struktur der Stücke, die den Tänzer hypnotisch auf den Tanzboden kittet – mal mit gerade laufender Bassdrum, mal mit dem zeitverschrobenem Swing gebrochener Rhythmen. Und dass die Stücke alle während oder kurz nach einem zweimonatigen Aufenthalt Reeces bei seinen Großeltern auf Jamaika in einem kleinen tropischen Dorf-Idyll entstanden sind, merkt man ihnen aufgrund der organischen Qualität des Sounddesigns an. Jungle-Musik in anders – nichtsdestotrotz aber eindeutig im Hardcore-Kontinuum verankert. Tim Lorenz

<a href="https://jurango.bandcamp.com/album/tai-no-gold">Taíno Gold von Jurango</a>