November 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Jeff Mills – Live at Liquid Room (Axis) [Reissue]

„This is Techno” heißt eine Serie von Jeff-Mills-Posts in den sozialen Medien. Nach 40 Jahren in der Welt harter Bretter und interplanetarischer Utopien treibt den 1963 in Detroit geborenen Mills noch immer eine Definitionsmacht an. Stills aus B-Science-Fiction-Filmen und Zitate über die Zukunft von AI prognostizieren hier die Zukunft im Mensch-Maschinen-Geflecht. Die Serie dient dem Produzenten, Axis-Betreiber und vor allem DJ als Auslegung seines Forschungsinteresses. Im Jahr 1996 griff Mills hierfür zu einem anderen Mittel. Er veröffentlichte einen DJ-Mix.

„Das ist Techno”, sagte dieser Mix aus dem Tokioter Club The Liquid Room: zwei Plattenspieler und zwei Tonbandgeräte nutzte der DJ in Japan, die Letztgenannten, um jene seiner eigenen Stücke in den Mix zu drücken, die noch nicht gepresst waren. Im kurzen Intro ist das Publikum zu hören, und auch sonst lässt die Mikrofonierung immer wieder mal ekstatisches Gekreische oder Plattenspielerrauschen zu. Denn, so zeigt die Aufnahme: es ist alles für den Moment. Es gibt keine, wie es heute immer noch oft üblich ist in DJ-Sets, Storyline mit der Dramaturgie einer Serie. Im Moment sein, heißt für Mills die Arbeit am Ton als Material, und so gibt es Bruchstück an Bruchstück zum Schaffen des Jetzt. Der Zufall, hier als intuitiver Abbruch des laufenden und Reinnehmen des neuen Tracks, ist ein Freund der Ekstase.

Ist das Techno? Außer eigenen Tracks kommen nackte Teile von etwa DJ Hell, Claude Young, Circuit Breaker oder Ken Ishii rein, und sie schaffen aus der Hand Jeff Mills‘ die Bleibe des stetigen Jetzt. Vielleicht ist das Techno. Four to the floor und kein Gedöns. In jedem Fall gut, das wieder hören zu können. Christoph Braun