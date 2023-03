März 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Jerome Hill – Flow Mechanics (Hypercolour)

Angesichts der Tatsachen, dass er seit 1990 als DJ unterwegs und Betreiber von Labels wie Super Rhythm Trax, Don’t oder Hornsey Hardcore ist, seit 1998 Tracks auf diversen EPs unter eigenem Namen oder in Gruppen wie Groove Asylum oder The Gruffians veröffentlicht, eine wöchentliche Radioshow auf Kool FM hat und nebenbei zwischen 1997 und 2004 noch zwei Plattenläden in London führte (Dragon Disc und Trackheads), nun aber erst, im Jahr 2023, sein Debütalbum veröffentlicht, darf Jerome Hill mit Fug und Recht als Geheimtipp bezeichnet werden.

Wer die Platten auf seinen Labels als Beispiel nimmt, weiß, wohin die Reise auf diesem Acht-Track- (digital) beziehungsweise Zwölf-Track-Album (Doppel-Vinyl inklusive einiger Skits) geht: quer durch die Geschichte so trockener wie funkiger Oldschool-Sounds, von Electro über Acid House bis zu Techno und via Garage und House wieder zurück.

Das beginnt mit den gnadenlosen 303-Grooves des Openers „Walk The Plank” und der drei folgenden Tracks und landet danach beim minimalen Maschinenfunk von „Deafening Lull”. Mit dem psychotisch-abstrakten Garage-for-Lunatics-Tune „Brought Up Badly” wird eine Abzweigung genommen, die zum Big-Room-Breakbeat-Techno von „Knob Jitter” führt. Der staubige House-Groove von „Stax Had The Funk” geht dann wieder in die andere Richtung, bis „I Don’t” einen Acid-Basslauf mit manischen Electro-Breaks und Detroit-Flächen versöhnt. All das findet sich hier nostalgisch, jedoch so roh und kraftvoll für den aktuellen Dancefloor aufbereitet, dass das Zuhören eine reine Freude ist. Tim Lorenz