Mixe des Monats: November 2025

Emma KEKS House of Lunacy – Decayed Decadence 10 I 2025 @Renate (House of Lunacy)

Zu Halloween verwandelte Emma KEKS mit ihrem Closing den Green Floor der Renate in den frühen Morgenstunden in ein düsteres Paralleluniversum. Ihr Mix für die House-of-Lunacy-„Decayed Decadence”-Halloween-Party fügt sich nahtlos in die Ästhetik der Reihe ein: ein hedonistisches Theater aus Grooves, Kreativität, Kostümen und Extravaganz.

Ihr Tech-House mit dunklen, hypnotischen Elementen zieht das Publikum in ein fesselndes, kreatives Spiel aus Tanz, Performance und Selbstausdruck. Das Set verschmilzt dabei mit der theatralischen Energie der Partyreihe und entfaltet eine immersive, fast magische Wirkung.

House of Lunacy ist nicht nur zu Halloween eine kreative Spielwiese für erwachsene Exzentriker:innen – wer ohne Kostüm auftaucht, dem wird der Einlass verwehrt. Alles andere als langweilig, verspricht die Party eine Nacht voller Überraschungen, Exzess und expressiver Fantasie.

Kein Wunder, dass Emma KEKS Resident der Reihe ist: Mit ihrem Sound reiht sie sich perfekt in das außergewöhnliche Bild der Nacht ein. Kreaturen, die dem alltäglichen Bild entfliehen, fügen sich durchs Auffallen ein und tauchen gleichzeitig wieder unter in der verrückten Masse. Bemalte Visagen, Glitzer und Pailletten leuchten in der Dunkelheit, und die letzten Minuten des Sets bereiten einen federnden, mitreißenden Abgang. Katharina Pittack