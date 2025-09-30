Mitglied jetzt!
Spotify: CEO und Gründer Daniel Ek tritt zurück

Tom-Luca Freund

Der Gründer und CEO des schwedischen Musikstreamingdienstes Spotify, Daniel Ek, tritt zurück. Er wird die neu geschaffene Rolle als Executive Chairman übernehmen. Der CEO-Posten geht an zwei hochrangige Spotify-Männer: den bisherigen Chief Product and Technology Officer, Gustav Söderström, und Alex Norström, bis jetzt Chief Business Officer. „Diese Änderung passt die Titel an unsere bereits gelebte Arbeitsweise an. In meiner Rolle als Executive Chairman werde ich mich auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens konzentrieren”, wird Ek in einer Pressemitteilung zitiert. In Zukunft werden die neuen Co-CEOs direkt an Ek als neuen Executive Chairman berichten.

Laut einem Forbes-Bericht möchte sich Ek von nun an mehr auf die von ihm gegründete Investmentfirma Prima Materia fokussieren. Mit dieser hat Ek unter anderem in die deutsche KI-Rüstungsfirma Helsing investiert. Das zog massive Kritik nach sich: Zahlreiche Artists haben im Zuge dieses Investments ihre Musik aus dem Spotify-Katalog gelöscht, darunter die britische Band Massive Attack.

Auch darüber hinaus gab es einiges an Kritik für den Spotify-CEO: Neben einem umstrittenen Bezahlungsmodell für Künstler:innen wurden die finanziellen Unterstützung des Unternehmens für die Amtseinführung von US-Präsident Trump oder Fälle von KI-generierter Musik kritisiert, die auf den Profilen verstorbener Künstler auftauchten.

Daniel Ek, nun ehemaliger CEO von Spotify (Foto: Spotify Press)


WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

Die PAN-Macher:innen wollen sich mit einem neuen Konzept für das WDM, zu dem auch Poetry Slams oder Flohmärkte gehören, breiter aufstellen.

WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

Die PAN-Macher:innen wollen sich mit einem neuen Konzept für das WDM, zu dem auch Poetry Slams oder Flohmärkte gehören, breiter aufstellen.

Roi Perez: Londoner Festival sagt Auftritt von israelischem DJ ab

Die pro-palästinensische Aktivist:innen-Gruppe Ravers for Palestine wirft Roi Perez unter anderem vor, „Israel zu normalisieren”.
White Noise: Stuttgarter Club schließt wegen Anfeindungen

Die Schließung trifft die Stuttgarter Clubszene unerwartet, jetzt fallen viele Partys kurzfristig aus.
Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

Die genauen Gründe für das Ende der Corsica Studios sind noch nicht bekannt. In dem Club spielten schon Björk oder Helena Hauff.
Live Nation: Zerschlagung wegen monopolistischer Marktstellung gefordert

Die Association of Independent Festivals fordert nach einer Anhörung im britischen Parlament Maßnahmen. Auch in den USA wächst der Druck.
Nova Festival: Gedenkausstellung zum 7. Oktober kommt nach Berlin

Am 7. Oktober 2023 wurden 411 Menschen auf dem Nova Music Festival in Israel ermordet. Eine Ausstellung rekonstruiert das Gelände.
Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

Mit einer Rekordzahl an Veranstaltungen findet die Festivalwoche zum Tag der Clubkultur statt. Los geht's am Tag der deutschen Einheit.
AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

Neben AlphaTheta implementiert auch Serato den mehr als 100 Millionen Songs umfassenden Katalog von Spotify in seine DJ-Software.
Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.
