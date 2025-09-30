Spotify: CEO und Gründer Daniel Ek tritt zurück

Der Gründer und CEO des schwedischen Musikstreamingdienstes Spotify, Daniel Ek, tritt zurück. Er wird die neu geschaffene Rolle als Executive Chairman übernehmen. Der CEO-Posten geht an zwei hochrangige Spotify-Männer: den bisherigen Chief Product and Technology Officer, Gustav Söderström, und Alex Norström, bis jetzt Chief Business Officer. „Diese Änderung passt die Titel an unsere bereits gelebte Arbeitsweise an. In meiner Rolle als Executive Chairman werde ich mich auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens konzentrieren”, wird Ek in einer Pressemitteilung zitiert. In Zukunft werden die neuen Co-CEOs direkt an Ek als neuen Executive Chairman berichten.

Laut einem Forbes-Bericht möchte sich Ek von nun an mehr auf die von ihm gegründete Investmentfirma Prima Materia fokussieren. Mit dieser hat Ek unter anderem in die deutsche KI-Rüstungsfirma Helsing investiert. Das zog massive Kritik nach sich: Zahlreiche Artists haben im Zuge dieses Investments ihre Musik aus dem Spotify-Katalog gelöscht, darunter die britische Band Massive Attack.

Auch darüber hinaus gab es einiges an Kritik für den Spotify-CEO: Neben einem umstrittenen Bezahlungsmodell für Künstler:innen wurden die finanziellen Unterstützung des Unternehmens für die Amtseinführung von US-Präsident Trump oder Fälle von KI-generierter Musik kritisiert, die auf den Profilen verstorbener Künstler auftauchten.