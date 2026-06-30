Das Nous’klaer festival in Rotterdam musste aufgrund der Rekordtemperaturen in den Niederlanden abgesagt werden. Aus Sorge um die öffentliche Gesundheit hatte die Stadt Rotterdam vorsorglich alle Großveranstaltungen für den 27. Juni, an dem auch das Festival hätte stattfinden sollen, untersagt. Um die unerwarteten Kosten infolge des Ausfalls bewältigen zu können, hat der Veranstalter Nous’klaer Audio eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

„Diese Mitteilung fällt uns nicht leicht, aber wir müssen euch leider informieren, dass das Nous’klaer festival morgen nicht stattfinden wird. Vor wenigen Augenblicken wurden wir von der Stadtverwaltung darüber informiert, dass unsere Genehmigung zurückgezogen wurde”, schreibt Nous’klaer Audio auf Instagram. „Das ist eine niederschmetternde Nachricht für alle Beteiligten. Monatelang haben unser Team, die Künstler:innen, Volunteers, Partner und unsere Community hart gearbeitet und diesem Moment entgegengefiebert”, heißt es weiter.

Das unabhängige Festival könne die finanziellen Belastungen nicht alleine tragen und bittet daher seine Community um Unterstützung. Das ursprünglich ausgerufene Spendenziel von 20.000 Euro wurde bereits überschritten – bislang sind etwas mehr als 23.000 Euro zusammengekommen. Die Festival-Afterpartys in den Rotterdamer Clubs Cult=us und Export fanden trotzdem wie geplant statt. Außerdem hostete die sonoor Bar eine zusätzliche kostenlose Afterparty, bei der einige der Festival-Acts auftraten. Auf dem Festival hätten unter anderem Beatrice M., Vladimir Ivkovic, nthng (live) oder Efdemin gespielt.

Die Rekordhitze in ganz Europa stellte vergangenes Wochenende mehrere Festivals und Events vor große Herausforderungen. So wurde auch das niederländische Hardstyle-Festival Defqon.1 mit knapp 200.000 Besucher:innen kurzfristig abgesagt. In Deutschland musste die Fusion aufgrund eines Brandes in einem nahegelegenen Waldstück kurzzeitig unterbrochen werden.

Das Nous’klaer festival ist ein unabhängiges Festival in Rotterdam, das vom gleichnamigen Label Nous’klaer Audio veranstaltet wird. Das für den 27. Juni 2026 im Veranstaltungsort Brutus geplante Event wäre die dritte Ausgabe des Festivals gewesen.

Zu Interview und Mix von Nous’klaer-Audio-Labelgründer Sjoerd Oberman kommt ihr hier.