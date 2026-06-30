News

Nous’klaer festival: Absage wegen Rekordhitze, Spendenkampagne gestartet

Daniel Boeglmueller

Das Nous’klaer festival in Rotterdam musste aufgrund der Rekordtemperaturen in den Niederlanden abgesagt werden. Aus Sorge um die öffentliche Gesundheit hatte die Stadt Rotterdam vorsorglich alle Großveranstaltungen für den 27. Juni, an dem auch das Festival hätte stattfinden sollen, untersagt. Um die unerwarteten Kosten infolge des Ausfalls bewältigen zu können, hat der Veranstalter Nous’klaer Audio eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

„Diese Mitteilung fällt uns nicht leicht, aber wir müssen euch leider informieren, dass das Nous’klaer festival morgen nicht stattfinden wird. Vor wenigen Augenblicken wurden wir von der Stadtverwaltung darüber informiert, dass unsere Genehmigung zurückgezogen wurde”, schreibt Nous’klaer Audio auf Instagram. „Das ist eine niederschmetternde Nachricht für alle Beteiligten. Monatelang haben unser Team, die Künstler:innen, Volunteers, Partner und unsere Community hart gearbeitet und diesem Moment entgegengefiebert”, heißt es weiter.

Das unabhängige Festival könne die finanziellen Belastungen nicht alleine tragen und bittet daher seine Community um Unterstützung. Das ursprünglich ausgerufene Spendenziel von 20.000 Euro wurde bereits überschritten – bislang sind etwas mehr als 23.000 Euro zusammengekommen. Die Festival-Afterpartys in den Rotterdamer Clubs Cult=us und Export fanden trotzdem wie geplant statt. Außerdem hostete die sonoor Bar eine zusätzliche kostenlose Afterparty, bei der einige der Festival-Acts auftraten. Auf dem Festival hätten unter anderem Beatrice M., Vladimir Ivkovic, nthng (live) oder Efdemin gespielt.

Die Rekordhitze in ganz Europa stellte vergangenes Wochenende mehrere Festivals und Events vor große Herausforderungen. So wurde auch das niederländische Hardstyle-Festival Defqon.1 mit knapp 200.000 Besucher:innen kurzfristig abgesagt. In Deutschland musste die Fusion aufgrund eines Brandes in einem nahegelegenen Waldstück kurzzeitig unterbrochen werden.

Das Nous’klaer festival ist ein unabhängiges Festival in Rotterdam, das vom gleichnamigen Label Nous’klaer Audio veranstaltet wird. Das für den 27. Juni 2026 im Veranstaltungsort Brutus geplante Event wäre die dritte Ausgabe des Festivals gewesen.

Zu Interview und Mix von Nous’klaer-Audio-Labelgründer Sjoerd Oberman kommt ihr hier.

Das Nous'klaer festival 2025 (Photo: Oberman)

News

Weiterlesen

Fusion: Vermisster Mann bei Lärz tot aufgefunden

News
Die Person war von Festivalbesucher:innen als vermisst gemeldet worden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nach aktuellem Stand aus.

Fusion: Vermisster Mann bei Lärz tot aufgefunden

News
Die Person war von Festivalbesucher:innen als vermisst gemeldet worden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nach aktuellem Stand aus.

Fusion 2026: Festival endet trotz Hitze und Evakuierung weitgehend störungsfrei

65.000 Menschen feierten auf der Fusion in Lärz. Trotz extremer Temperaturen fällt die Bilanz überwiegend positiv aus.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Cercle: Streaming-Plattform muss Festival aufgrund von Geldmangel absagen

Die Livestreaming-Plattform Cercle sagt ihr geplantes Festival in Mexiko ab. Dafür bittet man die Community um finanzielle Unterstützung.
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

Mickey Mann: Tontechniker von Aphex Twin und Orbital verstorben

Er prägte den Sound von Orbital, Aphex Twin und Basement Jaxx. Außerdem soll Mann mit Nirvana auf Tour gewesen sein.
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

Sartianna Kasno: Festival, Gäste und DJs trauern um verstorbene Waking-Life-Besucherin

Sartianna Kasno aus Amsterdam ist am letzten Tag des Walking Life verstorben. Das niederländische Außenministerium bestätigte das.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Fusion: Festival kann nach Evakuierung fortgesetzt werden

Rauchsäulen waren zu sehen, ein Rußgeruch hing in der Luft. Nach zwei Stunden war der Spuk auf der Fusion allerdings wieder vorbei.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Defqon.1 in den Niederlanden: Hardstyle-Festival wegen extremer Hitze abgebrochen

Kurz zuvor hatte der niederländische Wetterdienst die höchste Hitzewarnstufe ausgegeben. Für das Festival wurden rund 250.000 Besucher:innen erwartet.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Fusion-Bookerin Karo über Hitzeschlacht und „Mad Max”-Fantasien: „Es passiert alles und prägt alles!”

Die Fusion findet 2026 zum 27. Mal statt. Bookerin Karo spricht über die Hitze vor der Turmbühne und 700 Acts ohne Headliner-Druck.
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

Dr. Ann-Kathrin Biewener über das Watergate Open Air in der Malzfabrik und Clubkultur in Berlin-Tempelhof: „Ich wünsche mir, dass meine Kinder später noch erleben...

Berlin-Tempelhof als Feiergegend fürs Watergate? Die Leiterin der Wirtschaftsförderung des Berliner Bezirks erklärt, wie's geht.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen
Die Turmbühne: eine der Hauptbühnen des Festivals (Foto: Johanna Lühr)

Fusion 2026: Festival endet trotz Hitze und Evakuierung weitgehend störungsfrei

News Johanna Lühr -
65.000 Menschen feierten auf der Fusion in Lärz. Trotz extremer Temperaturen fällt die Bilanz überwiegend positiv aus.
Auch das UK-Duo Disclosure trat schon für Cercle auf (Foto: Cercle)

Cercle: Streaming-Plattform muss Festival aufgrund von Geldmangel absagen

News Christoph Benkeser -
Die Livestreaming-Plattform Cercle sagt ihr geplantes Festival in Mexiko ab. Dafür bittet man die Community um finanzielle Unterstützung.

Mickey Mann: Tontechniker von Aphex Twin und Orbital verstorben

News Christoph Benkeser -
Er prägte den Sound von Orbital, Aphex Twin und Basement Jaxx. Außerdem soll Mann mit Nirvana auf Tour gewesen sein.

Sartianna Kasno: Festival, Gäste und DJs trauern um verstorbene Waking-Life-Besucherin

News Daniel Boeglmueller -
Sartianna Kasno aus Amsterdam ist am letzten Tag des Walking Life verstorben. Das niederländische Außenministerium bestätigte das.

Fusion: Festival kann nach Evakuierung fortgesetzt werden

News Alexis Waltz -
Rauchsäulen waren zu sehen, ein Rußgeruch hing in der Luft. Nach zwei Stunden war der Spuk auf der Fusion allerdings wieder vorbei.
Nach der Absage kam es zu Tumulten am Festivaleingang (Screenshot: TikTok/Malmstone)

Defqon.1 in den Niederlanden: Hardstyle-Festival wegen extremer Hitze abgebrochen

News Daniel Boeglmueller -
Kurz zuvor hatte der niederländische Wetterdienst die höchste Hitzewarnstufe ausgegeben. Für das Festival wurden rund 250.000 Besucher:innen erwartet.

Fusion-Bookerin Karo über Hitzeschlacht und „Mad Max”-Fantasien: „Es passiert alles und prägt alles!”

News Christoph Benkeser -
Die Fusion findet 2026 zum 27. Mal statt. Bookerin Karo spricht über die Hitze vor der Turmbühne und 700 Acts ohne Headliner-Druck.

Dr. Ann-Kathrin Biewener über das Watergate Open Air in der Malzfabrik und Clubkultur in...

News Alexis Waltz -
Berlin-Tempelhof als Feiergegend fürs Watergate? Die Leiterin der Wirtschaftsförderung des Berliner Bezirks erklärt, wie's geht.