Nach dem Ende der Fusion ist am Montag ein als vermisst gemeldeter Mann in der Nähe von Lärz tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Leichnam gegen 18 Uhr in einem Straßengraben an der B198 zwischen Rechlin und Vietzen entdeckt. Zuvor hatten Einsatzkräfte nach dem Mann gesucht, der von einer Gruppe Festivalbesucher:innen als vermisst gemeldet worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Zur weiteren Ermittlung der Todesursache wird die Gerichtsmedizin hinzugezogen. Ob der Tod des Mannes in direktem Zusammenhang mit dem Festival steht, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben zur Identität des Verstorbenen oder zu den Umständen seines Verschwindens machten die Behörden bislang nicht.

Die Fusion ist am Sonntag zu Ende gegangen. Trotz extremer Hitze und einer zwischenzeitlichen Evakuierung wegen eines Flächenbrands zogen Veranstalter:innen und Einsatzkräfte eine überwiegend positive Bilanz.