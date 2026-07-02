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Love Family Park: Überraschungsgast für Jubiläum bekanntgegeben

Johanna Lühr

Das Love Family Park hat den bislang geheim gehaltenen Überraschungsgast für seine 30. Ausgabe bestätigt. Der Comedian und Podcaster Felix Lobrecht soll neben anderen Acts wie Sven Väth und Ricardo Villalobos auflegen. Er tritt zu diesem Anlassunter seinem DJ-Alias Azzel 447 auf.

Bekannt wurde der Comedian und Autor vor allem als eine Hälfte des erfolgreichen Podcasts Gemischtes Hack, in dem er seine Fans auch an seiner zunehmenden Beschäftigung mit elektronischer Musik teilhaben ließ. Seit 2025 widmet sich der 37-Jährige verstärkt der Musikproduktion. Eine zentrale Rolle bei seinem Einstieg in die Szene spielt sein Freund Max Kobosil, einer der einflussreichsten deutschen Techno-DJs sowie Gründer der R Label Group und der 44 Label Group. Auf Letzterer erschien im August 2025 mit „Quietsch” Lobrechts erster Track unter dem Alias Azzel 447. Später folgte die Kollaboration „Komm” mit Juju 44.

Kobosil und Azzel447 auf dem HIVE Festival (Foto: Instagram azzel_447)

Erste DJ-Erfahrungen sammelte Lobrecht im Umfeld von Kobosils Netzwerk, unter anderem bei einem frühen Auftritt im Gotec Club Karlsruhe gemeinsam mit Ueberrest. Während er dort zunächst „nur ein bisschen an den Tiefen drehte”, wie er im Podcast erzählte, trat er im Verlauf des Jahres zunehmend selbstsicherer auf – etwa beim HIVE Festival, wo er erneut im B2B mit Ueberrest spielte. Auch beim Love Family Park wird er gemeinsam mit dem Schweizer DJ hinter den Decks stehen. Damit steht Azzel 447 in diesem Jahr auf einem Line-up, das von Techno-Größen wie Ricardo Villalobos, Charlotte de Witte, Sven Väth, Solomun und Chris Stussy geprägt ist. Weitere Festival-Gigs für Lobrecht warten zudem beim Open Beatz und Sonne Mond Sterne Festival.

Das Love Family Park gehört seit Jahrzehnten zu den festen Größen der deutschen Festivallandschaft. Ursprünglich in Hanau gestartet, hat das Event nach mehreren Standortwechseln seit 2023 seine dauerhafte Heimat im Frankfurter Rebstockpark gefunden. Alle Informationen sowie das vollständige Line-up zur 30. Ausgabe findet ihr auf der Homepage.

Das Love Family Park (Foto: Presse)

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Blick auf das Festivalgelände. (Foto: privat)

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