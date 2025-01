Spotify: Streaminganbieter  spendet für Trumps Amtseinführung

Spotify hat 150.000 US-Dollar für die Veranstaltung zur Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident gespendet. Das berichtet die schwedische Zeitung Dagens Nyheter. Damit reiht sich Spotify neben Tech-Giganten wie Meta, Google, TikTok, Apple und Microsoft ein. Zusätzlich organisierte Spotify einen Brunch für rechte Podcaster:innen, darunter auch der kontroverse Kommentator Ben Shapiro, wie WIRED berichtet.

Nachdem das schwedische Unternehmen bereits 2021 mit einer Investition von 100 Millionen Euro in das KI-Rüstungsunternehmen Helsing für Aufsehen sorgte, erntete es erneut Kritik. Die Musikergewerkschaft United Musicians & Allied Workers (UAW) äußerte sich zur Unterstützung Trumps auf X: „Diese Unternehmen und mega-reichen CEOs kümmern sich nicht um die Arbeiter, die ihre Unternehmen am Laufen halten”, heißt es in dem Beitrag. „Ihnen geht es darum, sich in Trumps oligarchischen Machtstrukturen einschmeicheln.”