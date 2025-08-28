Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

Tom-Luca Freund

Das als „Spreewiesn” bekannte Berliner Oktoberfest zieht nicht in unmittelbare Nähe zum ://about blank. Das Fest sollte dieses Jahr in der Laskerstraße stattfinden, weil der bisherige Veranstaltungsort am Ostbahnhof bald für ein Hochhaus genutzt wird. Nun sagt der Betreiber, dass das Landeskriminalamt ihn vor einer Durchführung im Laskerkiez gewarnt hätte. Um Gäst:innen vor Belästigung zu schützen, erfolge deshalb der Rück-Umzug an den Ostbahnhof.

Als Ende Juli die Pläne für einen Umzug in den Laskerkiez bekannt wurden, formierte sich Widerstand mehrerer lokaler Initiativen. So wurde unter anderem die Durchführung eines Oktoberfests außerhalb Bayerns als „reine Profit-Veranstaltung, die sexuelle Trachtenästhetik, Massenbesäufnis und folkloristische Stereotype zu Marketingzwecken kombiniert”, kritisiert. Im Falle einer Nicht-Absage kündigte auch das ://about blank Proteste an.

Die Absage der Spreewiesn ist ein Erfolg für das ://about blank. Existenzbedrohende Sorgen begleiten den Club am Ostkreuz aber weiterhin: Neben der dauerhaften Bedrohung durch den 17. Streckenabschnitt der A100 beschäftigt der geplante Bau eines umstrittenen Hotels in unmittelbarer Nähe den Club.

Die Berliner Spreewiesn (Foto: Spreewiesn)


News

Weiterlesen

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

News
Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

News
Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Burning Man: Mehrere Unwetterwarnungen am ersten Festival-Wochenende

Ein Sandsturm, starker Wind und Gewitter haben die ersten Tage des diesjährigen Burning Man geprägt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

Ein 22-Jähriger war im vergangenen Monat auf dem österreichischen EDM-Festival Electric Love verstorben. Nun steht die Todesursache fest.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

Aus Alt mach Neu – die Bochumer Clubszene bekommt mit dem Klub Kurt Zuwachs an einer bereits bekannten Adresse.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

female:pressure: Spendenaktion für neue Website

Um seine feministische Plattform weiter betreiben zu können, benötigt female:pressure Geld. Dafür gibt es nun eine Crowdfunding-Aktion.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
Refuge Worldwide (Foto: Molly Maltman)

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

News Katharina Pittack -
Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
Lee Collins (Foto: Sounds Familiar)

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

News Katharina Pittack -
Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.
Fun Parc Trittau (Foto: Fun Parc Trittau)

Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

News Lea Jessen -
Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.
Das Burning Man 2025 im Zeichen des Sandsturms (Foto: TikTok / earth_wanders)

Burning Man: Mehrere Unwetterwarnungen am ersten Festival-Wochenende

News Tom-Luca Freund -
Ein Sandsturm, starker Wind und Gewitter haben die ersten Tage des diesjährigen Burning Man geprägt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.
Amphetamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

News Lea Jessen -
Ein 22-Jähriger war im vergangenen Monat auf dem österreichischen EDM-Festival Electric Love verstorben. Nun steht die Todesursache fest.
„Wir fordern die Nacht zurück", heißt es im Rahmen der Kampagne (Foto: GoFundMe / Danique de Jong)

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

News Katharina Pittack -
Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.
Die Renovierungsarbeiten für den neuen Klub Kurt laufen (Foto: Cloven / Facebook)

Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

News Lea Jessen -
Aus Alt mach Neu – die Bochumer Clubszene bekommt mit dem Klub Kurt Zuwachs an einer bereits bekannten Adresse.
Die Gründerin von female:pressure: Electric Indigo (Foto: Bela Borsodi)

female:pressure: Spendenaktion für neue Website

News Tom-Luca Freund -
Um seine feministische Plattform weiter betreiben zu können, benötigt female:pressure Geld. Dafür gibt es nun eine Crowdfunding-Aktion.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv