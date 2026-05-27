DJ Hell: RAWAX kündigt Reissue von Debütalbum an

1994 veröffentlichte DJ Hell sein Debütalbum Geteert und Gefedert. Mehr als 30 Jahre später wird die Platte als Reissue über das Offenbacher Label RAWAX erscheinen – mit frischem Mastering, überarbeitetem Tracklisting für ein optimiertes Hörerlebnis sowie neuem Cover-Artwork.

Labelbetreiber Robert Drewek erklärt, was die Neuveröffentlichung besonders macht. „Wir freuen uns total, dieses Album einer neuen Generation an Plattenliebhaber:innen zugänglich machen zu können”, erzählt Robert Drewek im Telefonat mit der GROOVE. Das Mastering wurde dafür von Oliver Lieb grundlegend überarbeitet und erneuert. Auch das Tracklisting wurde angepasst. „Alle Seiten haben jetzt die gleiche Lauflänge, um auch wirklich eine gleichbleibende Audioqualität und Lautstärke gewährleisten zu können”. erklärt Drewek.

Das Artwork der Platte wurde komplett neu gestaltet. Zu sehen sind zwei Fotos des Münchner Fotografen Guido Krzikowski, die beim Münchner Kokainprozess von 1979 vor dem Gerichtssaal entstanden sind. Die Regisseure Klaus Lemke und Rainer Werner Fassbinder warten gemeinsam mit Christine Zierl, besser bekannt als Dolly Dollar, vor dem Gerichtssaal, um ihre Aussage zu machen. „Das war eine amüsante Situation, denn Lemke, Fassbinder und Dolly Dollar erkannten mich unter den Fotografen, man war sich in der Szenekneipe Klappe über den Weg gelaufen”, erinnert sich Krzikowski gegenüber der GROOVE. „Zusammen mit dem Artwork von Vanessa Eck entwickelt das Bild eine ganz eigene Wirkmacht und passt perfekt als neues Cover für das Reissue”, so Drewek.

Unsere Review zu Geteert & Gefedert in der Ausgabe von Juni/Juli 1994 (Foto: Alexis Waltz)

Geteert & Gefedert war ursprünglich auf Peter Wachas Label Disko B erschienen, Hell hat das Album gemeinsam mit Richard Bartz und Mijk van Dijk produziert. Das mit van Dijk entstandene „Herz” war von der Voodoo-Szene aus Angel Heart inspiriert. Geier sampelte die Herztöne aus der Filmszene und kombinierte sie mit Samples eines alten Detroit-Techno-Stücks. „Hot On The Heels Of Love” ist eine Techno-Neubearbeitung des gleichnamigen Stücks der britischen Industrial-Band Throbbing Gristle. „Im Mutterleib” ist von einem Geschenk von Geiers Bruder inspiriert, einem Babybuch mit einer Kassette, die die Hörerfahrungen ungeborener Kinder nachempfinden sollte. Sein 1993 auf R&S erschienener Hit „My Definition Of House Music” wurde für das Album vom Wiener Produzententeam Northstar (Erdem Tunakan, Patrick Pulsinger, Electric Indigo) geremixt. Mit Richard Bartz entstanden die übrigen Stücke „I Feel Love”, „Allerseelen” und „My Life Is Hell”.

Das Cover von 1994 zeigt Geier in einem schwarzen Outfit voller Federn und greift damit das titelgebende Teeren und Federn auf. Zusätzlich zu den normalen Vinyl- und CD-Versionen erschien eine auf 100 Stück limitierte Platte mit Feder-Look. Die Schallplattencover wurden im Presswerk mit Federn eingeschweißt.

Die ab Herbst 2026 erhältliche Neuauflage von Geteert & Gefedert wird bei verschiedenen Vinyl-Vertrieben und Plattenläden zu kaufen sein. Außerdem ist eine Sonderpressung auf weißem Vinyl geplant.

DJ Hell – Geteert und Gefedert (RAWAX)

A. Herz

B1. I Feel Love

B2. Im Mutterleib

C1. Hot On The Heels Of Love

C2. My Life is Hell

D1. Allerseelen

D2. Definition Of House (Northstar Remix)

Format: 2xLP

VÖ: Herbst 2026