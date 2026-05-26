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Neben Tesla-Werk: Wildkamera beendet illegalen Wald-Rave bei Berlin

Daniel Boeglmueller

Am frühen Sonntagmorgen sorgte ausgerechnet eine Wildkamera für das Ende einer illegalen Party nahe Berlin. In einem Waldgebiet im brandenburgischen Grünheide hatten sich am Pfingstwochenende rund 100 Feiernde versammelt.

Zwischen dem Bahnhof Fangschleuse und dem Tesla-Umspannwerk beobachtete ein Förster das Geschehen über eine Wildkamera und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte lösten die unangemeldete Feier in den frühen Morgenstunden auf, die Besucher:innen mussten das Gelände verlassen.

Es war nicht das erste Mal, dass in dem Waldstück illegale Raves stattfanden. Bereits 2021 hatte die Polizei dort mehrere nicht angemeldete Partys beendet.

Die Raver:innen wurden durch eine vergleichbare Wildkamera entdeckt (Foto: Euregiohunt)

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