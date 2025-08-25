A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

Die Initiative „A100 wegbassen!” hat zu einer Demo gegen die Berliner Stadtautobahn aufgerufen. Diese ist für Mittwoch um 13 Uhr terminiert. Grund für den Protest ist die Eröffnung des umstrittenen 16. A100-Abschnitts zwischen Neukölln und Treptower Park, die am gleichen Tag stattfinden soll. Die Demo wird von der Clubcommission Berlin und Umweltorganisationen wie dem BUND unterstützt.

Die Hauptforderung des Protests ist ein sofortiger Stopp des weiteren Autobahnausbaus, vor allem des geplanten 17. Bauabschnittes zwischen Treptower Park und Storkower Straße. Diesem Abschnitt würden viele Clubs zum Opfer fallen, zum Beispiel die Else, das ://about:blank oder der Club OST. In einem Statement kritisieren die Organisator:innen eine „Politik, die Clubs, Kieze, Parks und Wohnraum zerstört, die Steuermilliarden verschwendet und unsere Zukunft zubetoniert.” Der nun fertiggestellte 16. Abschnitt ist mit rund 720 Millionen Euro für 3,2 Kilometer der teuerste Autobahnabschnitt Deutschlands.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Initiative gegen den geplanten Autobahnausbau demonstriert. 2023 und 2024 fanden bereits Protestraves statt. Ob und wann der Ausbau für den 17. Abschnitt stattfindet, ist noch unklar. Es wird mit Kosten von rund 1,1 Milliarde Euro gerechnet.