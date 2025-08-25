Mitglied jetzt!
A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

Tom-Luca Freund

Die Initiative „A100 wegbassen!” hat zu einer Demo gegen die Berliner Stadtautobahn aufgerufen. Diese ist für Mittwoch um 13 Uhr terminiert. Grund für den Protest ist die Eröffnung des umstrittenen 16. A100-Abschnitts zwischen Neukölln und Treptower Park, die am gleichen Tag stattfinden soll. Die Demo wird von der Clubcommission Berlin und Umweltorganisationen wie dem BUND unterstützt.

Die Hauptforderung des Protests ist ein sofortiger Stopp des weiteren Autobahnausbaus, vor allem des geplanten 17. Bauabschnittes zwischen Treptower Park und Storkower Straße. Diesem Abschnitt würden viele Clubs zum Opfer fallen, zum Beispiel die Else, das ://about:blank oder der Club OST. In einem Statement kritisieren die Organisator:innen eine „Politik, die Clubs, Kieze, Parks und Wohnraum zerstört, die Steuermilliarden verschwendet und unsere Zukunft zubetoniert.” Der nun fertiggestellte 16. Abschnitt ist mit rund 720 Millionen Euro für 3,2 Kilometer der teuerste Autobahnabschnitt Deutschlands.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Initiative gegen den geplanten Autobahnausbau demonstriert. 2023 und 2024 fanden bereits Protestraves statt. Ob und wann der Ausbau für den 17. Abschnitt stattfindet, ist noch unklar. Es wird mit Kosten von rund 1,1 Milliarde Euro gerechnet.

Schilder auf dem Demo-Rave A100 wegbassen! 2023 (Foto: Charlotte Elsen)


LEGAL: Münchner Club erreicht Spendenziel

News
Wochenlang stand der Weiterbetrieb des LEGAL auf der Kippe – nach einem Fundraiser-Open-Air können die Betreiber:innen des Clubs durchatmen.

LEGAL: Münchner Club erreicht Spendenziel

News
Wochenlang stand der Weiterbetrieb des LEGAL auf der Kippe – nach einem Fundraiser-Open-Air können die Betreiber:innen des Clubs durchatmen.

Krachparade Aachen: Status als Tanzdemo aberkannt

Die Frage bewegt seit der Loveparade: Sind Raves politische Demos? Die Polizei Aachen hat der Krachparade diesen Status nicht zugestanden.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Jay Haze: DJ und Producer verstorben

Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.
News Maximilian Fritz -
Weiterlesen

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

Die Betreiber:innen des Kwia suchen bereits nach einer neuen Location. Gleichzeitig erscheint die erste Compilation auf dem neuen Label.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

KitKatClub: Statement nach mutmaßlicher Vergewaltigung

Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung im September sollen bei allen Partys im KitKatClub Awareness-Teams vor Ort sein.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Musicbox: Lissaboner Traditionsclub schließt

Die Musicbox gilt als fester Bestandteil der Clublandschaft von Lissabon. Ende September öffnen die Eigentümer:innen nun eine neue Location.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Strandbad Grünau: Petition gegen Lärm

Gegen die regelmäßig am Strandbad Grünau stattfindenden Events der Reihe „Baden mit Musik" formiert sich Widerstand.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
