März 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Moomin – Into the Distance (Oath)

Sebastian Genz tritt seit den Zehnerjahren als Produzent einer House-Musik in Erscheinung, von der man sagen könnte, dass ihre Kernphilosophie im Ausloten des Schönen im Wenigen besteht. Dieser House orientiert sich am Minimal der vorangegangenen Dekade, reduziert allerdings dessen Speed-getriebenen Vorwärtsdrang und ergänzt im Gegenzug jene melancholischen Klangelemente, die qua Prinzip immer in Gefahr stehen, dass Kitsch-kritische Ohr abzuschrecken.

In diese Falle ist Moomin auch auf seiner nunmehr vierten LP Into the Distance alles andere als getappt. Nachdem seine Platten bisher hauptsächlich auf dem Hamburger Deep-House-Flaggschiff Smallville oder seinem eigenen Label Closer erschienen sind, kommt Genz‘ neue LP und erste Veröffentlichung seit 2021 auf dem 2020 gegründeten Istanbuler Label Oath.

Die Rahmung von Into the Distance liefert zweifelsohne Detroit. Diese unmittelbare Assoziation verdankt sich dem ersten Stück „Things I Left Behind”, das nahtlos auf Omar-S‘ Ausnahmeplatte Thank you For Letting Me Be Myself gepasst hätte. Ein später Höhepunkt ist wiederum der leider viel zu kurze Abschlusstrack „Night Moves”, der mit seinem Vocal-Sample und Impro-Klavier Theo-Parrish-Gefühle weckt. Aber dazwischen hat Into the Distance noch so viel mehr zu bieten. Mal wagt sich Moomin im Titeltrack ins Breakbeat-Milieu, das er sanft auslotet, oder er komponiert mit „Joni” eine traumhafte Open-Air-Geheimwaffe.

Genz ist übrigens Produzent und Mastering Engineer in Personalunion. Das verwundert wenig: Auf dem Album findet sich eine durchformulierte, kristalline Deepness, die sich von ihrem Kernanspruch ausgehend in verschiedene Terrains vorwagt, dabei aber weder selbst verliert noch bloß billig abkupfert. Nathanael Stute