März 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

aya – hexed! (Hyperdub)

Ein Trip, ein Trauma, ein Triumph in zehn Akten – willkommen in ayas Abgrund der Ekstase. Ich sag’s direkt: Dieses Album ist kein Soundtrack zum Runterkommen. hexed! ist der Fiebertraum einer Afterhour, der Ghostwriter Deiner Paranoia, der Beat, der dich verprügelt, während du ihn bittest, weiterzumachen. aya – Queen of Queer Collapse – schenkt uns hier keinen netten Follow-up zu im hole, sondern ein verdammtes Exorzismus-Protokoll auf Platte.

„I am the pipe I hit myself with”? Wir starten mit Selbstverletzung als Soundästhetik. Kein Drumloop zum Mitnicken, sondern Klangskulptur als Wundenritual. Industrial-Noise, Spoken-Word-Verstörung, ein bisschen Hexerei und ziemlich viel Schmerzverarbeitung in poetischem Punch. Dann: „off to the ESSO” – wie eine Bashment-Tube-Line durch den Kopf. Es geht weiter mit „the names of Faggot Chav Boys” – ein Titel, der mehr sagt als ein ganzer Rolling-Stone-Jahrgang. Soundtrack für alle, die ihre Kindheit zwischen Yorkshire-Ghettos und post-digitalen Albträumen gelebt haben. Ein sonisches Kammerspiel aus Gewalt, Gender, Glam und Gaslighting. Und ja, „peach” ist nicht süß, sondern BDSMcore mit Synästhesie: „i watched your peach go soft in the sun” – Zartheit als Zunder, Softness als Säure. aya schraubt sich durch romantische Deformationen, während die Drums sich anfühlen wie ein zu enger Harness. „hexed!” (der Track) klingt, als hätte Scott Walker SOPHIE in einer verlassenen Kirche beschworen, während der Strom ausfällt. Drones, Doom und Dreck: ein dunkler Schimmer in ayas glitchendem Universum. Am Ende steht „Time At The Bar”, das Finale furioso – ein Breakcore-Metal-Mashup, als hätten Babymetal bei Arca Karaoke gesungen, während Dillinja im Hintergrund das Mischpult zerlegt.

hexed! ist ein Werk aus Fleisch, Fehlern und Frequenz. Ein kathartisches Meisterstück – unhörbar für Nebenbei. aya zeigt der Avantgarde den Mittelfinger – und hält ihn dabei ganz elegant. Liron Klangwart