Thomas-Bangalter-Fake: Kraftwerk-Veteran auf Internet-Troll hereingefallen

Ex-Kraftwerk-Mitglied Wolfgang Flür war überzeugt, mit Daft-Punk-Legende Thomas Bangalter an seinem neuen Album Times zu arbeiten. Allerdings hatte sich ein Unbekannter auf Facebook als Bangalter ausgegeben.

Flür und Mitstreiter Peter Duggal erzählten 2023 in einem Interview mit dem britischen Blitzed Magazine, er habe eine Nachricht von Bangalter auf Facebook erhalten. Der vermeintliche Daft-Punk-Star lobte Flürs Album Magazine 1 und bat um eine signierte Platte. Flür erkannte den Namen zunächst nicht, doch Duggal erklärte ihm, wer Bangalter – vermeintlich – ist. Begeistert von der Chance, mit einer Ikone der elektronischen Musik zu arbeiten, nahm Flür das Angebot an.

Kurz darauf begann der angebliche Bangalter, Flür Musikdateien zu schicken, die für eine Zusammenarbeit bestimmt waren. Flür und Duggal arbeiteten an diesen Stücken und entwickelten sie weiter, in der festen Annahme, mit Bangalter an neuem Material zu arbeiten.

Nach der Veröffentlichung von Flürs Album Times am 28. März 2025 kamen erhebliche Zweifel an der Echtheit der angeblichen Zusammenarbeit mit Bangalter auf. Obwohl Bangalter nicht auf dem Album zu hören ist, taucht der Name Thomas Vangarde auf, der an Bangalters Vater, den Disco-Produzenten Daniel Vangarde, erinnert.

Der offizielle Daft-Punk-Discord dementierte später die angebliche Beteiligung Bangalters, und auch auf Spotify war der Name „Vangarde” nicht mit seinem offiziellen Account verlinkt. Zudem wurde bekannt, dass Bangalter keinen Facebook-Account besitzt, was die Authentizität der ursprünglichen Kontaktaufnahme weiter infrage stellte.

Flürs Label Cherry Red Records bestätigte eine Untersuchung zum Thema und ein bald erscheinendes Statement. Eine detaillierte Chronologie der Ereignisse findet ihr hier.

Obwohl Bangalter nicht auf dem Album mitgearbeitet hat, sind prominente Namen wie Juan Atkins, U96, Boris Blank, Anthony Rother oder Peter Hook von New Order dabei.

Das Album ist digital und als CD erhältlich.

Tracklist: