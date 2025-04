März 2025: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Jimi Tenor & Freestyle Man – Sinus Amoris (Songs from the Bay of Love) (Studio Barnhus)

Bei diesem Album trifft die MPB-Easiness der Westlondon-Brokenbeats, der Midlands-Northern-Jazz-Deep-House auf Detroiter Coolness und Neunziger-NYC. Es ist fast so, als wäre Roy Ayers im 21. Jahrhundert wiedergeboren worden („Sinus Amoris”).

Ich finde, das ist das Beste, was Jimi Tenor jemals produziert hat. Gar nicht so leicht, nach seinem jugendlich-guten, punkigen Electro-Klassiker Take Me Baby in den Neunzigern derart zu wachsen. Tenor ist erwachsen geworden, ist ein Vollblutmusiker und er produziert wunderschönen, harmonisch-jazzig-deepen Sound („Stockholm”). Sasse ist wirklich Freestyle Man? Wer von den beiden jazzt jetzt so unglaublich gut rein? Beide? Jeder Track tiefer im Album („Who’s Gonna Blink”) wird deeper, irgendwie ruffer, poppiger, jedoch trotzdem undergroundiger und verspulter. Wow! Die beiden haben sich derart entwickelt in den letzten 20 Jahren. Liegt das nur an einer 440-Hz-Frequenz? Dann pumpen die Kick und etwas, was im Basslauf womöglich eine hervorragend eingefilterte SH101 sein könnte, dreckig, während oben drüber einfach nur Fusion-Jazz gejammt wird („Domus”). Mich ärgert, dass ich die Downloads nicht herunterladen kann, weil ich Gen-X-Depp zu angenervt bin, mir einen Dropbox-Account freizuschalten. Morgen ist auch noch ein Tag. Da kaufe ich mir die Platte. Dann kommt fuckin‘ Italo-Balearic („Schrödinger’s Love”), der die Schrödinger-Krux, die Spekulation von Tod und Leben, in die schönste und softeste Liebevorstellung überführt, als gäbe es gar keine Probleme auf dem Dancefloor in der vorpolitischen Disco hinter dem Ausschluss, Einlass, der Türsteher:innen. Ein Diskurs, der in der Tanzmusik selten geworden ist. Ich ziehe gleich nochmal eine Line und frage mich, ob ich in meiner eigenen Montags-Box lebendig oder tot bin? Egal: „Little Flutist” erinnert an die Leichtigkeit von Far East Recording aus Japan versus Faze Actions Vocal-Flächen. Das Album dreht sich plötzlich entspannt um das Weibliche und NYC-Garage („Party People”). Verstehe ich das falsch? Und „Dactylic Theme” killt am Ende brasilianisch wirklich alle letzten Frauen und Männer tanzend in endloser Harmonie.

Dieses Album samplet sicherlich wenig. Ich freue mich auf den Live Act. Sinus Amoris auf Alex Bomans Studio Barnhus ist ein Meisterwerk. Mirko Hecktor