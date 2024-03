März 2024: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Jlin – Akoma (Planet Mu)

Wenn Produzenten von Clubmusik ihre Kernkompetenz zugunsten von „Kunstmusik”, hier mal der Einfachheit halber als Musik für andere Zwecke als die Tanzfläche bestimmt, vernachlässigen, sorgt das mitunter für Brauenheben. Und auch wenn Simon Reynolds mit seiner Begriffsprägung conceptronica vor fünf Jahren keine bleibende Erweiterung des aktiven Wortschatzes gelungen sein mag wie seinerzeit mit seinem Hit Retromania, bleibt ein Grundverdacht: Geht so eine Anbiederung an den Kunstbetrieb nicht auf Kosten der Hauptaufgabe von Produzenten, die Leute zum Tanzen zu bringen? Nun dürfte der Konsens in dieser Frage seit der Pandemie spätestens jedoch geschwunden sein. Zudem war aufregende elektronische Musik, egal in welchem Zusammenhang entstanden, eigentlich schon immer etwas, das einfach wegen der spezifischen Art und Weise, wie darin Klänge und Beats verschaltet werden, interessant ist, begeistert und mühelos ohne direkten Körpereinsatz gehört werden kann.

Footwork, wie Jlin ihn betreibt, ist bei ihr stets eine Neukombination von Elementen, die innerhalb allzu enger Grenzen kaum lebensfähig scheinen. Konzept oder nicht, in ihren Tracks überträgt sich mehr als der bloße Appell an den Körper, bitteschön mitzumachen. Auf Akoma macht sie das erneut so deutlich, dass man beim Hören das Denken am besten allein auf das richtet, was diese Musik transportiert, was in ihr geschieht. Unabhängig davon, was man alles so an Vorannahmen an sie heranträgt. Gegebenenfalls bitte nicht davon abschrecken lassen, dass Björk, Philip Glass und das Kronos Quartet als Gäste dabei sind. Abgehangen? Nein. Fresh? Ja! Tim Caspar Boehme