März 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

As One – Reflections (30th Anniversary Edition) (Lapsus Perennial Series) [Reissue]

An dieser Stelle muss ich ein Geständnis machen – ich komme vom Jazz, Soul und Funk. Im Jahr 1993 hatte ich mich tief in die Plattenkisten der Black Music gegraben und entdeckte neben Alice Coltrane und Pharoah Sanders auch die nicht so prominenten Artists wie Stanley Cowell, Doug & Jean Carne oder Kellee Patterson auf kleinen Indie-Labels wie Black Jazz, Strata East und vielen mehr. Die überragende Deepness dieser afroamerikanischen Jazz-Musik begeisterte mich und tut es bis heute. Gleichzeitig war ich an elektronischer Musik interessiert und von Anfang an von Kirk Degiorgio und seinem Alter Ego As One ergriffen. Ob Stücke wie „Meridian”, „Dance of the Uighures” oder „Moon Over the Moab” – die Musik von Kirk Degiorgio berührte mich so wie die Musik der vorgenannten Jazz-Helden.

Wie die Zeit vergeht. 30 Jahre ist es her, dass Kirk Degiorgio in Waterloo, London, mit wenig Equipment wie Mixer und dem Synthesizer Oberheim OB-8 das aus heutiger Sicht legendäre Album Reflections komponierte. Der Brückenschlag zwischen der amerikanischen und der britischen Technoszene war erfolgt, doch am Anfang waren in England nicht alle Kids gleich begeistert. Vielen war das Album eben zu soulful, zu jazzy, es fehlten Schnelligkeit und Härte. Das anfängliche Fremdeln sollte sich verlaufen, und Kirk Degiorgio erreichte mit seiner Musik eine immer größere Fangemeinde.

Ebenfalls auf der 30th Anniversary Edition sind mit „The Priestess” (erstmalig auf Vinyl) und „Forgotten Memory” (bislang unveröffentlicht) zwei weitere musikalische Perlen, die 1992 im Rahmen der Reflections-Aufnahmen entstanden sind. Alleine wegen diesen beiden Stücken lohnt sich ein Check der Neuveröffentlichung. Liron Klangwart