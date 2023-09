September 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Theo Parrish & Maurissa Rose – Free Myself (Sound Signature)

Viele von Theo Parrishs Tracks sind längst in den Kanon elektronisch-eklektischer Musik eingegangen. „Free Myself”, nach dem das neue Album mit Sängerin Maurissa Rose betitelt ist, wird als eher klassischer Soul-Titel wohl folgen. Der Track erinnert an Ein- und Ausatmen, an Yoga, um zu sich selbst zu kommen. Getragen wird er von der Stimme, einem dezenten auf- und abschwellenden Chor, spirituellen Piano-Tupfern. Fahrt nimmt das Album mit „The Truth” auf, der wie Uptempo-Gospel wirkt. Der Wahrheit verpflichtet – gute Vibes, um sich auf dem Dancefloor einzugrooven. Allen Stücken gemeinsam: der vertraut-organische, warme Detroit-Theo-Parrish-Sound.

Zu viel Eintönigkeit? „Purify Me” bricht den straighten Rhythmus, die Bassline blubbert, über allem schwebt Maurissa Rose. Ihre Stimme verleiht Free Myself Soul! Am stärksten ist „Snake”: Mit einem Flamenco-Gitarrenlick startet der Song, nach wenigen Takten ist die Gitarre vertrauter P-Funk, um sich mit Gospel-Vocals, Drummachine und Bassline wie eine Schlange zu winden. Das floote „Surround the World“ klingt wie eine Bo-Diddley-Funk-Hymne: Tanzbar – auf jeden Fall. In gewohnter Manier schraubt sich „Spiral Staircase” ins Gehör und beschließt Free Myself.

Wer den großen Wurf erwartet hat, wird enttäuscht, Revolution hört sich anders an. Theo Parrish bleibt sich und seiner Fangemeinde treu. „Free Myself“ ist ein Album, das wächst, wenn man sich mehr und mehr hineinhört. Bodo-Klaus Eidmann