Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran (zunächst?) nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Für die Erstellung der Groove Charts (Juni/Juli 2020) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler*innen und Plattenläden berücksichtigt:

41SSA, Adriana Lopez, Adriyano, Alan Dixon, Alison Swing, Anetha, Angel D’lite, Bella Boo, Ben Buitendijk, Benjamin Damage, Benjamin Fröhlich, Bikini Waxx, Booka Shade, Border One, Ceekayin2u, Chami, Chris Stussy, Ciel, Cosmo Vitelli, Daniel Monaco, David Jackson, Doctor Jeep, Electric Rescue, Emmanuel, Etapp Kyle, Fabrizio Mammarella, Finn Johannsen, Foresta, Franz Scala, Freddy K, Glos, Gramrcy, Hadone, Hansi & Bergen, Hysteric, Jamie Tiller, Jordan, Keith Carnal, Kendal, Kikelomo, Kmyle, Lakuti, Mama Snake, Mary Lake, Maxime Dangles, MCMLXXXV, MCR-T, Mella Dee, Michel De Hey, Otaku Records, Panthera Krause, Paramida, Paula Tape, Phara, Phase Fatale, Quadratschulz, Regina Leather, Rhyw, Ron Wilson, Sassy J, Saturator, Schwefelgelb, Sedef Adasi, Serendeepity, SHDW & Obscure Shape, Silent One, Sound Metaphors, Subjected, T.I.M., Tammo Hesselink, Tom, Vivian Koch, Waxist

Top 30 Singles & EPs

01. Blawan – Immulsion EP [Ternesc]

02. Mr. Ho + Mogwaa – ‘義理’ EP [Klasse Wrecks]

03. Pearson Sound – Alien Mode EP [Hessle Audio]

04. Carlota – The Bow [трип]

05. Ryan James Ford – Fish Flakes [Clone Basement Series]

06. Quadratschulz – Dynamic Linker [Clone Dub Recordings]

07. Phara – Life Of Krumar EP [SK_Eleven]

08. Selección Natural – Fictional Mathematics EP [PoleGroup]

09. PVS – Kontrol [Key Vinyl]

10. Special Request – Spectral Frequency EP [R&S Records]

11. Skee Mask – ISS005 [Ilian Tape]

12. Troy Gunner – ONRU004 [Only Ruins]

13. Karenn – Music Sounds Better With Shoe [Voam]

14. Ace Mo – System Override [self released]

15. Various Artists – AEX012 [Delsin Records]

16. Border One – Host EP [Border One Records]

17. Azu Tiwaline – Magnetic Service EP [Livity Sound]

18. Blue Hour – Remixed Complete [Blue Hour Music]

19. Shelley Parker & Peder Mannerfelt – Decouple ][ Series [OOH-sounds]

20. Oscar Mulero – Gradual Blending EP [Warm Up]

21. Rove Ranger – 101010 EP [Lobster Theremin]

22. Tammo – Easy To See [Nous’klaer Audio]

23. Alessandro Adriani & Cosimo Damiano – Neurodreamers [Pinkman]

24. Andrew Weatherall – Unknown Plunderer / End Times Sound [ByrdOut]

25. Anunaku & DJ Plead – 032 [AD 93]

26. Hanna – Love All [Contrafact]

27. Pangaea – Like This [Hessle Audio]

28. Peder Mannerfelt – Like We Never Existed [Voam]

29. Unknown Artist – H.A.N.D. 01 [Have A Nice Day]

30. Bella Boo – Once Upon A Passion Remixes [Studio Barnhus]

Top 10 Alben & Compilations

01. Shifted – The Dirt On Our Hands [Avian]

02. Luke Slater – Berghain Fünfzehn [Ostgut Ton]

03. Various Artists – Physically Sick 3 (Discwoman + Allergy Season)

04. Low Budget Aliens – Junk DNA [XPQ?]

05. Bernardino Femminielli – L’Exil [Éditions Appærent]

06. EMS Synthi 100 – DEEWEE Sessions Vol. 1 [Deewee]

07. Hadone – And Then You Were None [Taapion]

08. Nils Frahm – Empty [Erased Tapes Records]

09. Skudge – Time Tracks [Skudge Records]

10. Space Afrika – hybtwibt? [self released]