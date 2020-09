Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran zunächst nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche ausgewählte Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Diese Woche stellen euch die kolumbianische DJ und Produzentin Adriana Lopez, Adryiano aus dem Shall-Not-Fade-Umfeld und der Nocturne-Label-Head Jordan ihre aktuellen Lieblingsplatten vor. Außerdem haben wir für euch die Charts vom Berliner Techno-Duo Schwefelgelb und von Sedef Adasi, der Gründerin von Hamam Nights.

Adriana Lopez (Barcelona)

Adriana Lopez (Foto: Paul Krause)

Singles:

1. Architectural – 2020 Disco Clash [Architectural]

2. Adriana Lopez – Sudden Halt [Blocaus Series]

3. K.T.S. – Beyond Orion [Tensal LTD]

4. Oscar Mulero – Gradual Blending [Warm Up]

5. Adriana Lopez – Chaos Transition [Forthcoming]

6. Adriana Lopez – Blank Stare [In Silent Series]

7. Burden – Rotten Skin [Laburnum]

8. Geistform – 3C 273 [30D]

9. Regis – Everything Is Ahead Of Us [Downwards]

10. Go Hiyama – Ubiquity [Hue Helix]

LPs:

1. Alessandro Cortini – Volume Massimo [Mute]

2. Shifted – The Dirt On Our Hands [Avian]

3. Reeko – Hidden Exercises [Mental Disorder]

Adryiano

Adryiano (Foto: Presse)

Singles:

1. Prins Thomas – Træns 9 [Running Back]

2. Johannes Albert – Wing House (Shan Remix) [Frank Music]

3. Dirty Channels – Guava Juice [Take it Easy]

4. Cobra Edits Vol 8 – Dex [Cobra Edits]

5. DJ Hansz – Control Freak [Urban Kickz Recordings]

6. Loods – Hot! [Trick]

7. Scuba – Never Forget (Baltra Remix) [Hotflush]

8. Strip Steve – Dancin [Boysnoize Records]

9. Black Loops – I Know You [Shall Not Fade]

10. Adryiano – Allaboutdaphunk [Cestraw / XXVIP]

LPs:

1. Bjarki – Pandemixes III [self released]

2. Prins Thomas – Træns [Running Back]

3. Omar S – Fuck Resident Advisor [FXHE]

Jordan Nocturne (Belfast)

Jordan Nocturne (Foto: Presse)

Singles:

1. Vanessa Worm – Heaven To Hell (Eden Burns Baked Beans In The Basement Mix)

2. Pangaea – Like This [Hessle Audio]

3. Thee J Johanz – More Love! [Running Back]

4. Bella Boo – Hey Ladies [Puss]

5. Chinaski, Curses – Forever (Zillas on Acid Mix) [Dischi Autunno]

6. Nadia Ksaiba – Virtual Lover (Jordan’s Nocturne Edit) [Phantasy]

7. Golden Bug – Tamba [Multi Culti]

8. Brien – Pls [Nocturne]

9. Jascha Hagen – Pan That Shit Out Of Your Brain [KANN]

10. Azu Tiwaline, Cinna Peyghamy – Tight Wind (Livity Sound)

LPs:

1. Vanessa Worm – Vanessa 77 [Optimo]

2. Various – Italian Synth Planetarium Sistema 1 [Italian Dance Wave]

3. Salsa Fingers – Salsa Fingers [Salsa Fingers]

Schwefelgelb (Berlin)

Schwefelgelb (Foto: Presse)

Singles & EPs:

1. Nehuen – Psyops Part One [Lone Romantic]

2. Öspiel – Only You And I Will Remain [Demian Records]

3. Hodge & Randomer – If I Could Stop [Clone]

4. Peder Mannerfelt – Like We Never Existed [Voam]

5. JK Flesh vs Echologist – Echology Vol. 1 [Avalanche Recordings]

6. Surgeon – Basictonal-remake [Tresor]

7. Introversion – Onryo [ARTS]

8. Crystal Geometry – Void Diplomacy [RND. Records]

9. Mark du Mosch – Magneto [Pinkman]

10. Mindcut20 – Signals [Mindcut Music]

LPs:

1. SMFORMA – SMforma Remixes [Diffuse Reality Records]

2. Joel Eel – Performing A Crime [Perpetualcare]

3. ngly – NGLY SAMPLER VOL. 1 [self released]

Sedef Adasi (Augsburg)

Sedef Adasi (Foto: Presse)

Singles & EPs:

1. Mr. Ho + Mogwaa – ‘義理’ EP [Klasse Wrecks]

2. Kim Ann Foxman – Blood Moon (Roza Terenzi’s Eclipse Mix) [Especial]

3. O-Wells – Ebecs [Die Orakel]

4. Alex Kassian – Oolong Trance [Love On The Rocks]

5. Kush Jones – Reso [Future Times]

6. Raphael Schön – Loosing You

7. Bobby Analog – Another Day In Loneliness [Body Fusion]

8. Ariel Zetina – Eyeshadow Fallout

9. Jadalareign – 2BS2 [HAUS of ALTR]

10. Detroit’s Filthiest – Most Expensivest [Philthtrax]

LPs:

1. upsammy – Zoom [Dekmantel]

2. HOA010 – VA [HAUS of ALTR]

3. Photonz – Daylight Saving [naive]