Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran zunächst nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche ausgewählte Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

In dieser Woche präsentieren 41SSA von Live From Earth Klub, der 50Weapons-Veteran Benjamin Damage und der Skryptöm-Künstler Kmyle ihre aktuellen Favoriten. Zusätzlich haben wir für euch die Charts von der Amniote-Editions-Chefin Mama Snake und dem Hamburger Produzenten Quadratschulz.

41SSA (Berlin)

41SSA (Foto: Presse)

Singles:

1. Chromosav – Atgctacgatgctg

2. CalvoMusic + Encosy Beats – Distance

3. GOLDEN – 6 De Espadas

4. Kingdom – Tears In The Club [Fade To Mind]

5. Afrodeutsche – Day Tuner [Skam]

6. Bikini Beatdown – Lamb Kebab

7. Rizzla – Fucking Fascist (Emily Glass Remix)

8. DJ Ali – Lethal Injection [Live From Earth Klub]

9. Aprile – Please Suscribe [Casual Gabberz]

10. Seongbuk Skyway – Stay On Your Path [Yegorka]

LPs:

1. Alza54 & Glasswayss – Ten Times Ten(⅓) [Modern Trips]

2. 33EMYBW – Arthropods [SVBKVLT]

3. O-Wells – Ebecs [Die Orakel]

Benjamin Damage (Berlin)

Benjamin Damage (Foto: Presse)

EPs:

1. Benjamin Damage – Deep Space Transit [ARTS]

2. Fergus Sweetland – The Virus Desire [HAYES]

3. Distance Dancer – Distance Dancer [The Final Experiment]

4. Takaaki Itoh – KBLV-009 [Kin-Ben]

5. Blawan – Immulsion EP [Ternsec]

6. Nicolas Bougaïeff – The Upward Spiral Remixes [Mute]

7. Oscar Mulero – Gradual Blending [Warm Up]

8. Szmer – Geist [Out Of Place]

9. Hattori Hanzo – Sword [Modularz]

10. Ø [Phase] & Rødhåd – WSNWG004 [WSNWG]

LPs:

1. Shaw & Grossfeldt – Klavier [Drone]

2. Daniel Avery & Alessandro Cortini – Illusion Of Time [Phantasy]

3. Luke Slater – Berghain Fünfzehn [Ostgut Ton]

Kmyle (Toulouse)

Kmyle (Foto: Presse)

Singles:

1. Blawan – 40Spiral [Ternesc]

2. Peter Van Hoesen – Vertical Vertigo [Center 91]

3. Oall Hates – Tranceporter [Of Paradise Records]

4. Prequel Tapes – On The Run [Gaffa Tape Records]

5. Voices From The Lake – Prima Luna [Enisslab]

6. Sleeparchive – Tower [Persistance]

7. Anunaku & DJ Plead – Wheele [AD 93]

8. Kmyle – Keroual [Astropolis Records]

9. SHDW & Obscure Shape – Die Weisse Rose (Underher & Eleonora Version) [From Another Mind]

10. JASSS – Turbo Olé [AD 93]

LPs:

1. Function – Existenz [Tresor]

2. Luke Slater – Berghain Fünfzehn [Ostgut Ton]

3. Shifted – The Dirt On Our Hands [Avian]

Mama Snake (Kopenhagen)

Mama Snake (Foto: Presse)

Singles:

1. Marilao – Fuck Me Moon [Morph]

2. MRD – Drunk In Ibiza [U4E]

3. OK EG – Filament [Steeplejack]

4. Iota – Ember

5. X-Alox – Lost In The Sound [Abstraction]

6. Yuri – Weep [Janushoved]

7. Savile – You Will Be A Maker Of A Better World [Physically Sick 3]

8. False Witness – And Time Becomes A Loop

9. S Ruston – Eternal Merciless Hum [Suspension]

10. Sansibar – 4DIGITGHOST [Darknet]

LPs:

1. Hadone – And Then You Were None [Taapion]

2. Jasmine Infiniti – BXTCH SLÄP [New World Dysorder]

3. Various – A Room With A View [emkay]

Quadratschulz (Hamburg)

Quadratschulz (Foto: Katja Ruge)

EPs:

1. Quadratschulz – Dynamic Linker [Clone Dub Recordings]

2. Bruise – Presentation EP [Meda Fury]

3. Too Smooth Christ – A_F_T_M_U_W_C [Nocta Numerica]

4. Request – Deeper Visions EP [Weme]

5. Special Request – Spectral Frequency EP [R&S Records]

6. Voiron – Drill’n’Voiron EP [Analogical Force]

7. Im Kellar – Free Entrance EP [Moustache Records]

8. Nite Fleit – The Film Just Breaks [Return to Disorder]

9. Kerrie – ILA022 [I Love Acid]

10. Huey Mnemonic – Virtuosity EP [Subsonic Ebonics]

LPs:

1. Future Beat Alliance – Tell Me About These Dreams [Beginner’s Mind]

2. Various – Teerschwestern VA [Teerpappe]

3. Obergman – Angular Momentum [Furthur Electronix]