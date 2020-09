Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran zunächst nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche ausgewählte Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Diese Woche stellen die Gründerin von Dig Deeper LA Alison Swing und Benjamin Fröhlich, Label-Head von Permanent Vacation, ihre DJ-Charts aus dem Sommer vor. Außerdem haben wir für euch die aktuellen Lieblingsplatten vom Leipziger Panthera Krause und der Griessmuehle-Resident-DJ Vivian Koch.

Alison Swing (Berlin)

Alison Swing (Foto: Kasia Zacharko)

EPs:

1. Bella Boo – Once Upon A Passion Remixes [Studio Barnhus]

2. Jayda G – Both Of Us / Are U Down [Ninja Tune]

3. Lesinge – Plic Ploc [Acid Waxa]

4. Hieroglyphic Being – THE FUTURE SHOCK CHRONICLES VOL 1 [Boomkat Editions]

5. Jex Opolis – Jan’s Hammer [self released]

6. Longhair – The Forbidden Dance [Love on the Rocks]

7. Don Esquivel – La Estancia [Muy Muy Limited]

8. Mr. Ho + Mogwaa – ‘義理’ EP [Klasse Wrecks]

9. New World – Souvenirs [Riot Van]

10. Sally C – Big Saldo’s Chunker EP 001 [Big Saldo’s Chunkers]

LPs:

1. Various – HOA11 [HAUS of ALTR]

2. Various – Physically Sick 3 [Allergy Season]

3. Various – The Sound of Love International 003 by Shanti Celeste [Love International Recordings]

Benjamin Fröhlich (München)

Benjamin Fröhlich (Foto: Presse)

Singles & EPs:

1. Marisima – Freak Like U (Club Mix) [Clone Royal Oak]

2. TB – Release (Superpitcher Remix) [Permanent Vacation]

3. Benjamin Fröhlich – The Road Leads Back To You [Live At Robert Johnson]

4. Melatonin Man – Spelzer [Nous’ Klaer]

5. Los Angeles T.F. – Magical Body (Kendal Remix) [Ritmo Fatale]

6. Matisa – The Curtain Falls [Biologic]

7. Longhair – Spacetime EP [Permanent Vacation]

8. Aimes – We Are Eternal (Massimiliano Pagliara Remix) [Wonder Stories]

9. Alex Kassian – Oolong Trance [Love On The Rocks]

10. Alinka – Day Zero [Crosstown Rebels]

LPs:

1. Zombies In Miami – 2712 [Permanent Vacation]

2. Various – Queer Base [Freeride Millenium]

3. Prins Thomas – Traens [Running Back]

Panthera Krause (Leipzig)

Panthera Krause (Foto: Sandra Ludewig)

Singles & EPs:

1. Cream – White Room [Universal]

2. New World – Souvenirs EP [Riotvan]

3. Akiko Yano – Tokimeki [TuneCore Japan]

4. Kasper Bjørke – Venetian Blinds (Panthera Krause Remix) [HFN]

5. Sabrina & Samantha – Oakisland [Ed Banger]

6. DJ Carmel – Everybody Does EP [Kann]

7. Marumo – Khomo Tsaka Deile Kae? [Spade]

8. Reznik & Mikesh – It’s Not You It’s Me [Keinemusik]

9. Jennifer Touch – Attic [Fat Cat Records]

10. Thomas Fritsch – Draht in der Sonne [Polydor]

Vivian Koch (Berlin)

Vivian Koch (Foto: Ronja Falkenbach)

EPs:

1. 36 – Ego Death [3six Recordings]

2. INVT – CAMBIO DE FORMA [INVT]

3. Danny Daze – Protocol 305 [Schematic Records]

4. Various – Animalia One [Animalia]

5. Tammo – Easy To See [Nous’Klaer]

6. Om Unit – Submerged [self released]

7. Sonmi 451 – Nachtmuziek [Astralindustries]

8. Ital Tek – Dream Boundary [Planet Mu Records]

9. Toma Kami – Gymnase Chaos [Man Band Records]

10. Quadratschulz – Dynamic Linker EP [Clone Records]

LPs:

1. Pilo – The Self-Improvement Era [Motor Reflex]

2. Chino Toshio – Experimental 2020 [Chino Yoshio]

3. Various – Music for Healing [Space Tapes]