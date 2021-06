Für die Erstellung der Groove Charts (Mai/Juni 2021) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler*innen und Plattenläden berücksichtigt:

Acierate, Adriana Lopez, Ahl Iver, Alien Rain, Alpha Tracks, ALVA, Anna Z, Audrey Danza, Basswell, Blame The Mono, Bloody Mary, Cromby, Curses, CYRK, D.A.V.E The Drummer, Daniela La Luz, DEAS, Dinamite, DJ Fart in the Club, DJ Pete, DJ Simlocked, Emmanuel Top, Errortica, Etch, Ethel, Extrawelt, Fat Fenders, Fideles, Franz Scala, Hanna Baertig, Imogen, Inch By Inch, ItaloJohnson, Jacidorex, JAMIIE, Jennifer Cardini, Jennifer Touch, Kid Simius, Kwartz, L.F.T., Lauer, Léa Occhi, Lewis Fautzi, Lola Haro, Lolsnake, Manni Dee, Marcel Dettmann, Marcel Fengler, Marie Midori, Marie Montexier, Mella Dee, Neu Verboten, New Frames, Norman Nodge, Nur Jaber, Oceanic, Olivia, Overdrive Records, Panasiagirl, Philippa Pacho, Power Suff Girls, Qnete, re:ni, Reka, Remco Beekwilder, Rødhåd, Sarah Farina, Schwefelgelb, Sedef Adasi, SHADYLINES, Stephanie Sykes, Swan Meat, TEREZA, THC, The Brvtalist, The KVB, Till von Sein, Tred, u.r.trax, Verschwender, VIIKATORY, Xiorro, Zombies in Miami

Hier kommt ihr zur großen DJ-Charts-Auswertung für März und April.

Top 30 Singles & EPs

01. Planetary Assault Systems – Say It Loud (Token)

02. Schwefelgelb – Wie Viel Haut (Randomer Remix) (n-PLEX)

03. Force Reaction – Definition (KSR)

04. Nene H – Hush Now (Possession)

05. Peyote Dreams – State Of Mind (Slack Mix)

06. Chupacabras – ZMNT 005 (Zement)

07. LSDXOXO – Dedicated 2 Disrespect (XL Recordings)

08. Parra for Cuva – Her Entrance (Innellea’s Interstellar Remix) (Parra for Cuva)

09. Beneath – On Tilt (Hemlock)

10. Planetary Assault Systems – Bang Wap (Token)

11. Reeko – Dogma (Semantica)

12. Tapestry of Sound – Maypole Theme (Piano Roll Mix) (Step Ball Chain)

13. Agent Orange – More Love (Blue Hour remix) (Blue Hour Music)

14. Japanese Telecom – Japanese Telecom EP (Clone Aqualung Series)

15. Pfirter & Nørbak – Questionable Concept of Freedom (MindTrip)

16. Regis – A Hollow Moment (Downwards)

17. Credit 00 – Protest Love Songs (Pinkman Records)

18. jpeg.love – Nut Right Bu OK (International Chrome)

19. Lord Of The Isles – Geoglyph (Dusk Delay)

20. Umwelt – Fear On The Dark Planet (Midnight Shift)

21. E00 – Peace & Tranquility (Radiant Love)

22. Sidewinder – Can You Float (Amniote Editions x UTE)

23. Millimetric – Body Alert (Dame-Music)

24. Oprofessionell – SXTOOL (positivesource)

25. Alarico – Cut 1 (OOM Records)

26. Alinka – Reality Love (Rekids)

27. Alpha Sect – Sirens (Mosaique Records)

28. Amadeezy – Xplosive (International Chrome)

29. Ars Mundi ‎- El Genio De Los Pies Rojos (THANK YOU)

30. Arthur Robert – Volatile (Figure)

Top 10 Alben & Compilations

01. Skee Mask – Pool (Ilian Tape)

02. Curses – Next Wave Acid Punx (Eskimo Recordings)

03. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – Promises (Luaka Bop)

04. Trinity Carbon – S/T (ESP Institute)

05. Andy Stott – Never The Right Time (Modern Love)

06. Nicola Kazimir – Post-Heretic Dracula X Chronicles II (Les Points)

07. [Ø] Phase – Before This (Modwerks)

08. SNTS – The Unfinished Fight Against Humanity (SNTS015LP) (SNTS)

09. Placid Angles – Touch The Earth (Figure)

10. 10 Years of Butter Sessions – Disc Two (Butter Sessions)