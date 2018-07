3. Meakusma

Eupen in Belgien scheint zuerst ein unwahrscheinlicher Ort für experimentelle Musik zu sein, viel ist in dem 19.000-Seelen-Städtchen nämlich sonst nicht los. Seit drei Jahren aber tut sich regelmäßig im September etwas, denn das Veranstalterkollektiv und Label Meakusma bringt regelmäßig spannende Musik aus aller Welt auf die Bühne des örtlichen Kulturzentrums Alter Schlachthof.

2018 melden sich einige alte Bekannte an: Ben UFO beispielsweise gehört mittlerweile schon gefühlt zum Inventar, Lena Willikens und ihre eigens kuratierte Bühne für Musik aus Japan verwundert nach ihrem Stelldichein im letzten Jahr ebenso wenig. Dazu gesellen sich unter anderem Gemeinschaftsprojekte von Batu, Ploy und Bruce (Timedance), Surgeon und Dan Bean (The Transcendence Orchestra) und Nurse With Wound-Mastermind Steven Stapleton und Industrial-Legende Christoph Heemann.

Daneben wird es in intimer Atmosphäre – das Meakusma zieht neben einigen internationalen Besucher*innen vor allem Gäste aus den nahen Großstädten in Belgien und dem Ruhrgebiet an – unter anderem Vakula, John Talabot, SKY H1 und Jay Glass Dubs, aber auch abenteuerlichen Ambient von Kara-Lis Coverdale, einen Workshop von Field Recordings-Don Chris Watson und den Dub-Erneuerer Shackleton zu erleben geben. Eine mehr als einladende Bandbreite von Musik also, die sich da in dem kleinen Städtchen versammelt. (Kristoffer Cornils)

Groove präsentiert: Meakusma

07. bis 09. September 2018

Line-Up: Christina Kubisch, Drums Off Chaos,Steven Stapleton & Christoph Heemann, Asmus Tietchens, The Transcendence Orchestra (Surgeon aka Anthony Child & Dan Bean), Ben UFO, Kara-Lis Coverdale, Vakula, John Talabot, Christina Vantzou, Hinosch (Stefan Schneider & YPY), Hey.o.hansen, Timedance (Batu, Ploy, Bruce), Andrea Belfi, Peter Brötzmann & Heather Leigh, Vanishing Twin, Ka Baird, YPY, Tomaga, Jay Glass Dubs, Jon K, Sean Canty, Michael Ranta & Timo van Luijk, Die Wait Watchers, Tomoko Sauvage & Emmanuelle Parrenin, Stefan Goldmann, Razen, Eve Essex, Kemal, Dman & Roger 23, Bart de Paepe & Kris Vanderstraeten, Gamelan Voices, Chillera, Dmytro Nikolaienko, Maria W Horn, Al Chem, Will Bankhead, Bryce Hackford, Giraffe, Molto, Mix Mup, Sea Urchin, Mos Howieson, Different Fountains, Nosedrip, Wolfgang Delnui, Bear Bones, Lay Low, SKY H1, Zoë Mc Pherson, Rafael Severi, Caspro

Tickets: Tagesticket 30€, Festivalpass ab 70€.

Kulturzentrum Alter Schlachthof Eupen

Rotenbergplatz 19

4700 Eupen

Belgien