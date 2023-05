Die Platten der Woche mit Batu, Derek Plaslaiko, Gacha Bakradze, Marcellus Pittman und Rhythm of Paradise

Rhythm Of Paradise – In My Face (Smallville)

Tropische Beats für wärmer werdende Tage – der Italiener Michele Lamacchia hat ein Händchen für feinfühligen Deep House à la Chaos In The CBD. So birgt seine neue EP für Smallville vier ausgesprochen stilvolle Tracks, die Lust auf Schunkeln mit den Liebsten machen.

Der Titeltrack paart zurückgelehnte Balearic-Vibes mit einem klassischen Vocal-Sample und einer Bassline zum Reinlegen. „Love Me Tonite” glänzt mit tropischer Perkussion und Dschungel-Flair, schimmert mit gefühlvollen Pads und Strings, doch packt gleichzeitig genügend Drive aus, um den Dancefloor aufzuheizen. Der Nu-Cleo-Remix auf der Flip ist erfrischend bouncig, behält dabei aber die analog-warm-weiche Soundsignatur der Platte bei. Die gebührende Closing-Nummer „Solaris” fährt mit epischen Strings und blubbernder Acid-Line nochmal alles auf für den finalen Ansturm nach der Peaktime.Eine wunderbar abwechslungsreiche, ausgewogene EP mit guten Tracks für die Open-Air-Floors dieses Sommers. All killer, no filler! Leopold Hutter