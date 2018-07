Foto: Presse (The Gardens Of Babylon)

Wer hätte es gedacht: Die Gardens Of Babylon finden sich in einem beschaulichen Örtchen namens Goch in der Nähe von Düsseldorf. Besser gesagt macht dort die Amsterdamer Party-Crew desselben Namens für ihr diesjähriges Festival Halt und verwandelt unter dem Titel „The Monastery & Three NeverEnding Nights“ das Kloster Graefenthal vom 27. bis 29. Juli in einen kleinen kosmischen Wellness-und Feierbereich. Neben Yoga und Meditation steht ausgedehnter Feierhedonismus auf dem Programm, geladen sind unter anderem Acid Pauli, Blond:Ish, Monolink und Patrice Bäumel.

Wir verlosen 2×2 Festivalpässe für das The Gardens of Babylon Festival 2018 – The Monastery & Three NeverEnding Nights Festival mit Blond:Ish, Acid Pauli, Patrice Bäumel und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Dienstag, den 17. Juli 2018 eine Mail mit dem Betreff Monastery an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: The Gardens of Babylon Festival 2018 – The Monastery & Three NeverEnding Nights

27. bis 29. Juli

Line-Up: Acid Pauli, Audiofly, Be Svendsen, Blond:Ish, Britta Arnold, Chaim (live), KMLN (live), Lee Burridge, MadMotorMiquel, Mira & Chris Schwarzwälder, Monolink (live), Patrice Bäumel, The Soul Brothers, Viken Arman (live) u.v.a.

Tickets: 125€

Kloster Graefenthal

Goch