Die Platten der Woche mit Batu, Carrier, Jump Source, Parris & Untold und Rene Wise

Jump Source – JS03 (Jump Source)

Keine Ahnung, was sie den Leuten da drüben ins Wasser mischen. Wahrscheinlich gute Laune. Weil, alda – egal, was aus Kanada plattentechnisch so rüberschwappt, es ist immer eine stabile Neun!

So wie bei Jump Source, das sind zwei Producer, für deren Output man in einem unserer Roundtables schon mal diesen schönen Satz hervorgebracht hat: „Musik, die kein Problem mit ihrer Harmlosigkeit hat, sondern diese zu ihrem Motor macht.” Tjoa, da schaut ihr jetzt alle schief aus euren Netzfetzen und wünscht euch, noch mal drei Semester mehr verkifft zu haben. Aber so ist das bei Jump Source: kommt zuerst so larifari daher und klatscht einem dann volle Kanone ins Gesicht. Zum Beispiel mit so spooky Akte-X-Gebimmel wie bei „Pathetic Fury”. Oder als verlorene Demo von Lnrdcry auf 1080p mit „Kind or Low”. Da hilft irgendwann auch kein Wasser mehr, aus Kanada oder sonst wo, alles wurscht. Christoph Benkeser