Coil – Gold Is The Metal (With The Broadest Shoulders) (Remaster) (Mute)

Zu gleichen Teilen geprägt von den landesweiten Protesten gegen den soziokulturellen Kahlschlag der Thatcher-Ära sowie den impressionistischen Traumwelten, die Derek Jarman mit Arbeiten wie Imagining October oder Caravaggio Mitte der Achtziger auf Film bannte, ist die erste B-Seiten-Sammlung von Coil ebenso ein Manifest ihrer Zeit wie ihrer Produktivität.

Gold Is The Metal (With The Broadest Shoulders) weist dabei zurück zu den Anfängen des Projekts, gleichzeitig aber auch weit in dessen Zukunft. John Balance und Peter Christopherson hatten während der Sessions zu Scatology (1984) und Horse Rotorvator (1986) über zwei Dutzend Outtakes, Jams und kurze Field Recordings produziert, die von defekten Fairlight-Samplern über Mitschnitte einer betrunkenen Bläserkapelle in Mexiko bis hin zu Aufnahmen von Boxkämpfen und Samples aus Strawinskys Frühlingsopfer breite Lärmbestände verhackstücken.

Zwischenzeitlich war mit Stephen Thrower ein drittes Mitglied zum Projekt gestoßen und mit Threshold House ein eigenes Label aus der Taufe gehoben worden. Unabhängigkeit und Disruption prägten von Anfang an die Genetik von Coil, die sich nun aber klar gegen die konfrontativ homophobe Politik der Conservative Party positionierten und gleichzeitig im direkten privaten Umfeld von der AIDS-Epidemie betroffen waren. Der dystopische Tenor britischer Austeritätspolitik und ihrer gesellschaftlichen Deprivation injizierte sich in ihr Sounddesign – mal nur kontextuell, dann auch ganz explizit.

In seiner Struktur ähnelt Gold Is The Metal (With The Broadest Shoulders) deshalb auch eher einer berauschten Collage von „electro-erotics of sound” (Stephen Thrower) als einem gänzlich durchkonzeptionierten Album. Inspiriert durch die legendären Faust Tapes der Krautrock-Pioniere aus Hamburg, beschwört das Trio hier über 48 Minuten hinweg entrückten Industrial, der sich die Musique concrète eines Henri Pousseur ebenso einverleibt wie den neoklassischen Darkwave von SPK und Attrition oder die aggressive Obszönität von Throbbing Gristle und Lustmord. Dennoch zieht sich eine atmosphärische Stringenz durch das gesamte Album. Tracks wie dem verkohlt groovenden „Thump” oder dem epischen Dreiklang aus „Golden Hole”, „Cardinal Points” und „Red Slur” wohnen geradewegs filmische Qualitäten inne, die deutlich Bezug auf eine von Balances psychotropen Visionen nehmen: „Da war diese Maschine, halb konstruiert, halb gewachsen wie Fleisch – die vier Reiter der Apokalypse fraßen ihre Pferde und bauten aus den Kiefern ein Wesen, das die Erde pflügte (…)”.

Angewidert von kulturkapitalistischer Barbarei und aufgekratzt durch rituelle Selbstexploration, beeinflusst von extremen Körperzuständen und henochischen Rufen, marschiert diese Musik durch die Epochen, zeigt aber auch den eklektischen Gestus von Coil in seiner Urform: eine Art des Samplings und Produzierens, die in den darauffolgenden Jahren zur Signatur des Projekts wurde und auf Love’s Secret Domain eine spürbare Relevanz bis in den Mainstream entwickeln sollte. Mit dem jetzt veröffentlichten Remaster starten Mute Records und Threshold House eine Kollaboration für vier Neuauflagen früher Coil-Werke, die oft sträflich missachtet werden. Kein Cash-Grab, sondern ein längst überfälliger Zug, mit dem dieses Material endlich in gebührender Qualität auf Wachs gepresst wird. Nils Schlechtriemen

<a href="https://muterecords.bandcamp.com/album/gold-is-the-metal-with-the-broadest-shoulders">Gold Is The Metal (With The Broadest Shoulders) by Coil</a>