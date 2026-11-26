Das Motherboard aus dem November findet ihr hier, die Mixe des Monats hier, Teil der 1 Alben hier.
Coil – Gold Is The Metal (With The Broadest Shoulders) (Remaster) (Mute)
Zu gleichen Teilen geprägt von den landesweiten Protesten gegen den soziokulturellen Kahlschlag der Thatcher-Ära sowie den impressionistischen Traumwelten, die Derek Jarman mit Arbeiten wie Imagining October oder Caravaggio Mitte der Achtziger auf Film bannte, ist die erste B-Seiten-Sammlung von Coil ebenso ein Manifest ihrer Zeit wie ihrer Produktivität.
Gold Is The Metal (With The Broadest Shoulders) weist dabei zurück zu den Anfängen des Projekts, gleichzeitig aber auch weit in dessen Zukunft. John Balance und Peter Christopherson hatten während der Sessions zu Scatology (1984) und Horse Rotorvator (1986) über zwei Dutzend Outtakes, Jams und kurze Field Recordings produziert, die von defekten Fairlight-Samplern über Mitschnitte einer betrunkenen Bläserkapelle in Mexiko bis hin zu Aufnahmen von Boxkämpfen und Samples aus Strawinskys Frühlingsopfer breite Lärmbestände verhackstücken.
Zwischenzeitlich war mit Stephen Thrower ein drittes Mitglied zum Projekt gestoßen und mit Threshold House ein eigenes Label aus der Taufe gehoben worden. Unabhängigkeit und Disruption prägten von Anfang an die Genetik von Coil, die sich nun aber klar gegen die konfrontativ homophobe Politik der Conservative Party positionierten und gleichzeitig im direkten privaten Umfeld von der AIDS-Epidemie betroffen waren. Der dystopische Tenor britischer Austeritätspolitik und ihrer gesellschaftlichen Deprivation injizierte sich in ihr Sounddesign – mal nur kontextuell, dann auch ganz explizit.
In seiner Struktur ähnelt Gold Is The Metal (With The Broadest Shoulders) deshalb auch eher einer berauschten Collage von „electro-erotics of sound” (Stephen Thrower) als einem gänzlich durchkonzeptionierten Album. Inspiriert durch die legendären Faust Tapes der Krautrock-Pioniere aus Hamburg, beschwört das Trio hier über 48 Minuten hinweg entrückten Industrial, der sich die Musique concrète eines Henri Pousseur ebenso einverleibt wie den neoklassischen Darkwave von SPK und Attrition oder die aggressive Obszönität von Throbbing Gristle und Lustmord. Dennoch zieht sich eine atmosphärische Stringenz durch das gesamte Album. Tracks wie dem verkohlt groovenden „Thump” oder dem epischen Dreiklang aus „Golden Hole”, „Cardinal Points” und „Red Slur” wohnen geradewegs filmische Qualitäten inne, die deutlich Bezug auf eine von Balances psychotropen Visionen nehmen: „Da war diese Maschine, halb konstruiert, halb gewachsen wie Fleisch – die vier Reiter der Apokalypse fraßen ihre Pferde und bauten aus den Kiefern ein Wesen, das die Erde pflügte (…)”.
Angewidert von kulturkapitalistischer Barbarei und aufgekratzt durch rituelle Selbstexploration, beeinflusst von extremen Körperzuständen und henochischen Rufen, marschiert diese Musik durch die Epochen, zeigt aber auch den eklektischen Gestus von Coil in seiner Urform: eine Art des Samplings und Produzierens, die in den darauffolgenden Jahren zur Signatur des Projekts wurde und auf Love’s Secret Domain eine spürbare Relevanz bis in den Mainstream entwickeln sollte. Mit dem jetzt veröffentlichten Remaster starten Mute Records und Threshold House eine Kollaboration für vier Neuauflagen früher Coil-Werke, die oft sträflich missachtet werden. Kein Cash-Grab, sondern ein längst überfälliger Zug, mit dem dieses Material endlich in gebührender Qualität auf Wachs gepresst wird. Nils Schlechtriemen
Lorenzo Senni – All Ages (Warp)
Die Verbindungen von Techno und Punk sind vielleicht nichts, was man immer gleich in der Musik hören würde, doch über den DIY-Ansatz gibt es allemal eine Kontinuität. Wo die einen auf Gitarren schrammelten, malträtierten die anderen Synthesizer, ohne sie zwangsläufig im herkömmlichen Sinne richtig zu beherrschen. Der Produzent Lorenzo Senni spielte als Teenager einst Schlagzeug in Punkbands, bevor er sich auf Trance-Abstraktionen verlegte. Jetzt besinnt er sich dieser Jugendtage, was etwa im ersten Track „Art Life & Skateboarding” deutlich durchklingt. Da plärren die Synthesizer beziehungsweise sein Computer wie Gitarren unter Stromschlag. Und, wie im Punk üblich, kommen diesmal auch Stimmen zum Einsatz – für Senni hingegen eine echte Neuerung. Einige der Nummern klingen daher jetzt wie überdrehte Versionen von Sennis Trance-Ansatz, über die halt jemand singt. Ob das unbedingt immer eine gute Idee ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Doch könnte man anmerken, dass der Blick zurück auf All Ages zu insgesamt eher nostalgischen Ergebnissen führt, die von der ästhetisch konsequenten Strenge Sennis von einst nur wenig erkennen lassen. Tim Caspar Boehme
LP – iPhone Grime (Sneaker Social Club)
Das Medium ist hier die Message: Kommt das Album iPhone Grime von LP doch als Kassette, als Oldschool-Mixtape mithin, befüllt mit so kurzen wie rohen Soundskizzen, irgendwo zwischen rauem, eigens für das Tape produziertem 2-Step und Jungle-Breakbeats, die immer wieder von noch kürzeren Field Recordings unterbrochen werden (Hubschrauber-Geratter, Straßensirenen, U-Bahn-Ansagen), was dem Ganzen einen konzeptionellen Anstrich verleiht.
LP, das ist Louis Payne, eine Hälfte des Südlondoner DJ-Duos Front Left Life, das für seine Partys und Radiosendungen bekannt ist, in denen UK-Rave-Sound zwischen Dubstep, Jungle und minimalen Techno-Breaks läuft. Payne weiß also, wo im weiten Universum des britischen Hardcore Continuums der Barthel den Most holt, und das hört man dem Tape natürlich an.
Waren frühe Drum’n’Bass-, aber auch Grime-Tunes oftmals mit primitiven Playstation-Sequencern produziert – so geht zumindest die Legende –, übersetzt LP das in die Gegenwart, indem er sein iPhone als Produktionsmittel nutzt. Auf Apples Internet-Communicator-Tausendsassa ist soundtechnisch ja mittlerweile einiges, eigentlich alles möglich. Trotzdem bleiben Paynes abstrakte Bass-Miniaturen – kaum einer der Tracks ist länger als zwei Minuten – simpel, wie hingerotzt. Veredelt wurden sie allerdings durch das meisterhafte Mastering von Demdike Stares Miles Whittaker. Das wummst also schon anständig aus dem Smartphone-Lautsprecher in die Welt hinaus. Tim Lorenz
Marcel Dettmann – My Own Shadow (!K7)
Stellen wir uns vor, der eigene Schatten würde uns eine ganze Nacht lang durch die Clubs begleiten. Mal steht er direkt neben uns, mal verschwindet er im Dunkeln, um plötzlich wieder aufzutauchen – unser Alter Ego schwebt eben neben, hinter oder über uns und saugt immer die uns umgebende Atmosphäre auf. Ein schönes Bild für das neue Album von Marcel Dettmann: My Own Shadow versammelt gleich 19 Tracks aus dem musikalischen Kosmos des Berghain-Residents.
Der Opener „Resolution Vector” macht keine langen Umschweife: Die Nacht kann beginnen. Dettmann versteht es, mit dunklen Texturen und subtiler Spannung einen Sog zu entwickeln, dem man sich nur schwer entziehen kann. Dabei geht es nicht ausschließlich um den Dancefloor. Zwischen den treibenden Passagen gönnt er mit „Obscured Presence” und „Dark Surveillance” durchaus ambienthafte Momente zum Durchatmen. Die filmisch anmutende Atmosphäre öffnet plötzlich ganz andere Räume. Mit „Divergent Orbit” nimmt die Reise wieder Fahrt auf, während „Gravitational Scar” und „Mirrors” die dunklere Seite seines Sounduniversums ausloten.
Dass Dettmann dabei auch seine Einflüsse aus Post-Punk, Industrial und Synth-Pop verarbeitet, ist hörbar. My Own Shadow wirkt weniger wie eine klassische Techno-LP als eben wie ein ziemlich persönlicher Soundtrack durch unterschiedliche musikalische Landschaften. Dettmann selbst beschreibt das Projekt treffend: „My Own Shadow is me – just seen from another perspective.” Und genau das macht den Reiz dieser Veröffentlichung aus. Der letzte Track „Afterimage” schickt mit einem angenehm anziehenden Tempo in den anbrechenden Morgen. Eine lange, abwechslungsreiche Nacht geht zu Ende, die man gerne noch einmal erleben möchte. Liron Klangwart
HAAi – DIGITiSE (Mute)
Was ursprünglich als Ergänzung zu HUMANiSE von 2025 gedacht war, ist bei Teneil Throssell alias HAAi zu einem eigenen Zehn-Track-Album geworden, dem lauteren, clubnäheren Bruder des Vorgängers. Inhaltlich bleibt DIGITiSE nah an der Frage, was Menschsein in einer immer stärker durchdigitalisierten Welt bedeutet, setzt dem aber unmittelbare Energie und Gemeinschaft auf dem Floor entgegen.
Musikalisch ist das Album vor allem eines: unberechenbar. Wohin die Reise im nächsten Moment kippt, lässt sich kaum vorhersehen. Der Einstieg klingt wie ein langsames, mystisches Erwachen aus abstrakten Sounds, Sprechstimmen, Rauschen und Rasseln, bevor maschinelles Piepen, Klingeln und wuchtige Bässe übernehmen. Immer wieder prallen scheinbare Gegensätze aufeinander: Experimentelle Drum’n’Bass-Passagen mit geloopten Vocal-Snippets treffen auf melodische, fast epische Momente voller Aufbruchsstimmung, etwa wenn richtiger Gesang einsetzt oder kurz warme, an orbit erinnernde Melodien aufblitzen.
Gleichzeitig kippt die Stimmung immer wieder ins Hektische, Rohe und Maschinelle: Harte, fast bounce-artige Bässe, schroffe Klangexperimente und dystopische Roboter-Vibes ziehen sich durch das Album, mal wie eine Maschine, die in der Endlosschleife hängt, mal begleitet von zerhackten Stimmen, die wie Befehle klingen, nur um kurz darauf wieder ins Epische aufzubrechen.
Unterstützt wird HAAi dabei von Gästen wie Echonomist, Skybreak, dem Kinderchor Cantoalegre sowie Pat Alvarez, ILA, James Messiah und Kaiden Ford. Zusammen mit den verspielten Visuals von Martin Falck und dem Lichtdesign von Belinda Best, die für die Liveshows entwickelt wurden, entsteht ein vielseitiges Album, das nicht nur im Kopf bleibt, sondern direkt auf die Tanzfläche zielt. Mascha Schaper
Michael J. Blood – Cause & Effect Vol. 1 (Peacefrog)
Unpoliert, spontan, elegant, raffiniert und simpel zugleich: Diese Eigenschaften lassen sich grob zusammengefasst auf die Musik von Michael J. Blood übertragen. Cause & Effect Vol. 1, das auf Peacefrog erschienen ist, bietet Möglichkeiten, diese Adjektive zu ergänzen.
Dabei ist Cause & Effect Vol. 1 kein neues Album im eigentlichen Sinn, sondern eine Zusammenstellung älterer, vergriffener Stücke. Peacefrog veröffentlicht die Platte zum 35-jährigen Label-Jubiläum – als Doppel-LP mit zwölf Tracks.
Auf kompromisslose Art transportiert Michael J. Blood einen von Spontaneität getragenen Geist, der sich besonders beim chronologischen Anhören entfaltet und das Gefühl aufkommen lässt, man befände sich inmitten eines live gespielten Konzerts. Dabei erstreckt sich der Horizont von Ghettotech bis hin zu jazzigen Ausläufern der House-Musik. Ganz gleich, wie sich die Tracks entfalten, es geschieht immer mit einer gesunden Portion Swing, Soul oder Punch – oder allem zugleich – und erinnert zuweilen an den Groove eines gewissen J Dilla oder an die Atmosphäre von Traumprinz.
Doch auch ohne Vergleiche ist das eine Platte, die vor Lebendigkeit und Ideenreichtum strotzt und, man kann es nicht anders sagen, einfach sexy ist. Leon Schuck