Während das Berghain das Line-up für seine traditionelle Silvester-Klubnacht ab Neujahr wie gewohnt noch unter Verschluss hält, stehen in vielen anderen Berliner Clubs die Fahrpläne für den Jahreswechsel 2026/27 bereits fest. Auffällig ist auch in diesem Jahr der Trend zu mehrtägigen Marathons und zu gezielten Neujahrs-Veranstaltungen ab dem 1. Januar.

Im RSO.BERLIN startet unter dem Titel NULL RESET ein 82-stündiger Weekender (31. Dezember bis 4. Januar) auf drei Floors. Neben Acts wie Freddy K, Adiel, Alarico, MARRØN, JASSS, Elli Acula und Josey Rebelle stehen unter anderem B2Bs von Setaoc Mass und Henning Baer sowie von Rebecca Delle Piane und Xiorro auf dem Programm, weitere Namen sollen noch folgen.

Bereits am 30. Dezember legen BCCO und 240KMH gemeinsam in der Prägehalle der Münze los. Nach einer Auftaktnacht am 30. Dezember (22 bis 9 Uhr) geht es an Silvester ab 21 Uhr nonstop bis zum 2. Januar um 6 Uhr weiter. Auf dem Line-up stehen unter anderem future.666, AEREA (live), ÜBERKIKZ, BIIA, DJ Hyperdrive, Alycia Bezgo, JKS, Per Pleks sowie ein noch geheimer Special Guest.

Der Tresor bündelt den Jahreswechsel gleich in einer sechstägigen New Year’s Week vom 28. Dezember bis zum 2. Januar. Los geht es mit einem Showcase von Floorplan und FJAAK sowie einer Minus-Nacht mit Richie Hawtin und Marc Houle (live), bevor am 30. Dezember unter anderem Colin Benders (live), UFO95 (live), Daniel Avery und Vril & Cecilia Tosh (live) übernehmen. In der Silvesternacht spielen unter anderem Developer, Hadone b2b Vera Grace, Stephanie Sykes b2b KUSS, Sarah Sommers (live), Fireground (live) und Tal Fussman, während an Neujahr und dem 2. Januar noch Acts wie Justine Perry, Paula Koski, Regis und Bloody Mary folgen.

Auch in Friedrichshain wird durchgetanzt: Die Renate lädt vom 31. Dezember bis 3. Januar zu einem 60-Stunden-Marathon auf fünf Floors, unter anderem mit Skee Mask, DJ Fett Burger, CEM, Rachel Noon, Mattias El Mansouri, ferrari rot, den Evil B-Side Twins (DJ Tool & Yazzus) und SKEW KREW (live). Dazu kommen Showcases von Kollektiven wie Drift Kyiv, Kollage Kollectiv oder Shockwerk, Whacking-Performances sowie Afterhours.

Wer den Jahreswechsel lieber auf den 1. Januar verlegt, findet gleich mehrere besondere Bookings: Im Zenner bringt die Reihe ЯETURN am Neujahrsabend Ricardo Villalobos und Richard Akingbehin erstmals gemeinsam auf ein Line-up, umgeben von Barbara Preisinger, Dorian Paic, Federico Molinari, Solana und Volkan Akin (live).

Im Kreuzwerk lädt der Power Dance Club ab Neujahr zu einem 30-stündigen Rave mit Jen Cardini, Massimiliano Pagliara, Byron Yeates, Lea Occhi, Luigi Di Venere, Yazzus und Chico Blanco (live). Und in Spandau feiert Climate of Fear als offizieller RA Pick am 1. und 2. Januar im Backsteinboot 27 Stunden lang mit Bitter Babe, Konduku b2b Naone, Audrey Danza b2b Kasper Marott, Ekkel b2b Marius Bø, Lola Haro, Piezo (live), Sugar Free und XDB.