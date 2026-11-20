Alarico – Klockworks 42 (Klockworks)

Mit Klockworks 42 kehrt Alarico zu Ben Klocks Label Klockworks zurück, sein Klockwork-Debüt liegt inzwischen rund drei Jahre zurück, dazwischen lagen Veröffentlichungen unter anderem auf Mutual Rytm und Key Vinyl. Auf vier Tracks zeigt er eine etwas andere Facette seines eher rohen, ungeschönten Technos, ohne den eigenen Sounddesign-Ansatz aus den Augen zu verlieren.

Das Spannungsfeld zieht sich durch ganz unterschiedliche Momente: Mal öffnet sich der Raum stärker und schräge, fast schon verstimmte Klavier-Akkorde mischen sich überraschend ein, mal bauen Metronom-artige Takte Druck auf, bevor ein reißender Drop mit Synth-Klängen nach vorne schiebt. Dazwischen huscht und zischt es, man hört das Zusammenspiel vieler kleiner Elemente und Snippets, während tiefe Bässe, hallende Klänge, schnelle Claps und kurze Atempausen zwischen hohen und tiefen Frequenzen für Struktur und Tiefe sorgen.

Statt einzelne Nummern streng voneinander abzukapseln, trägt die EP eine durchgehende Grundspannung: düster, hypnotisch und treibend, dabei aber nie hektisch. Selbst wenn das Tempo anzieht oder der Druck steigt, bleibt ein gewisser Sog erhalten, der die vier Stücke zusammenhält. Mascha Schaper

<a href="https://alaricoklockworks.bandcamp.com/album/klockworks-42">Klockworks 42 by Alarico</a>