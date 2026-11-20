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Alarico – Klockworks 42 (Klockworks)
Mit Klockworks 42 kehrt Alarico zu Ben Klocks Label Klockworks zurück, sein Klockwork-Debüt liegt inzwischen rund drei Jahre zurück, dazwischen lagen Veröffentlichungen unter anderem auf Mutual Rytm und Key Vinyl. Auf vier Tracks zeigt er eine etwas andere Facette seines eher rohen, ungeschönten Technos, ohne den eigenen Sounddesign-Ansatz aus den Augen zu verlieren.
Das Spannungsfeld zieht sich durch ganz unterschiedliche Momente: Mal öffnet sich der Raum stärker und schräge, fast schon verstimmte Klavier-Akkorde mischen sich überraschend ein, mal bauen Metronom-artige Takte Druck auf, bevor ein reißender Drop mit Synth-Klängen nach vorne schiebt. Dazwischen huscht und zischt es, man hört das Zusammenspiel vieler kleiner Elemente und Snippets, während tiefe Bässe, hallende Klänge, schnelle Claps und kurze Atempausen zwischen hohen und tiefen Frequenzen für Struktur und Tiefe sorgen.
Statt einzelne Nummern streng voneinander abzukapseln, trägt die EP eine durchgehende Grundspannung: düster, hypnotisch und treibend, dabei aber nie hektisch. Selbst wenn das Tempo anzieht oder der Druck steigt, bleibt ein gewisser Sog erhalten, der die vier Stücke zusammenhält. Mascha Schaper
Benjamin Damage – UFO Incision (The Third Room)
Benjamin Damage kommt aus Wales und hat früher auf 50Weapons veröffentlicht, damals, als man in Berlin noch glaubte, das Label sei eine Haltung. Jetzt aber: neue Adresse, The Third Room, gegenüber ist entweder ein Friseur oder ein Penny, die Auflösung bei Google Maps hat nicht gereicht. UFO Incision ist dafür gleich mal eine Offenbarung. Die erste heißt „Feel 4U”, wobei ich an meine Cousine denken musste, die 2003 ihre SMS so unterschrieben hat und heute im Controlling eines Baumarkts sitzt, zufrieden, zufriedener als ich jedenfalls. Der Track ist trotzdem gut, wahrscheinlich liegt’s am Stimmfetzen, der alles aufwäscht. Bei „Solex” ändert das Arpeggio dauernd seine Meinung. Habe vorhin im Café mitgeschnippt und aufgehört, als die Frau am Nebentisch ihre Tasche näher zu sich zog. Die B-Seite wird, na ja, piepsig. Beim Titeltrack habe ich zweimal nachgesehen, ob der Laptop noch läuft. „Orbitings” ist wie Vögelvergiften und sehr gut. Erscheinen soll alles am 27. November, also kurz vor dem ersten oder letzten Glühwein. Christoph Gleich
mega:oba – 002 (LOFS)
Am Anfang war der Shaker, am Ende stand die Exkursion. „Tidal” entwickelt mit seinen schleppenden Bassfrequenzen einen ähnlichen Sog wie Drexciyas legendäres „Cascading Celestial Giants”, fühlt sich, während die Kickdrums mit reichlich Restgischt an- und abflauen, aber auch dem Dub-Milieu verpflichtet. So entsteht ein paradoxes Mäandern, zugleich majestätisch und ziellos. Mit „Shift” verhält es sich ähnlich, nur dass es eine endlose Dub-Fläche ist, die ungehindert wogt, gebrochen nur von spärlichen, doch prägnanten Stabs, was an zu Unrecht vergessene Großtaten von Jonsson & Alter erinnert. Dass „Pearl” trotz oder wegen eleus Heliumstimme über die komplette Dauer trägt und nicht an Wirkmacht verliert, wie es beispielsweise Malibu-Sets an sich haben, liegt an der Verschränkung der Vocals mit klassischem Dub-Dickicht, das Moden einzuhegen imstande ist. Zwischen moderaten Tracks für Afterhour-Träumereien entsteht so der aparte Moment der Platte, der beschäftigt. Maximilian Fritz
Romaal Kultan – Correlate (Darker Than Wax)
Auf Correlate bewegt sich der britische DJ und Produzent Romaal Kultan zwischen Broken Beat, Deep House, Acid und jazzigen Klangsphären. Eine offensichtlich experimentierfreudige EP, deren Vielseitigkeit auf den vier Tracks mehr als spürbar wird. Wie die Fusion von Broken Beat und atmosphärischen Soundflächen klingt, ist gleich auf dem Eröffnungs-Track „Untitled” zu hören: Der langsame, gebrochene Sound, warme Basslines und Xylophonklänge und subtile Vocals bringen etwas Verspieltes in die Nummer. Als sei das nicht eine ausreichende Klangvielfalt, werden auch noch jazzige Elemente ergänzt. Die nächste Nummer, „Call You After”, nimmt nochmal mehr Fahrt auf. Tribal-inspirierte Rhythmen, sanfte Vocals und helle Keyboard-Percussions treffen auf schwebende, minimalistische Sounds. Nach und nach verdichten sich die Elemente zu einer tanzbarem Deep-House. Der Titeltrack schlägt hingegen ruhigere Töne an. Maschinelle und industrielle Klänge treffen auf hypnotische Einschiebungen, dezente Percussions und zurückhaltende Vocals. Dabei greift Kultan erneut den gebrochenen Rhythmus der vorherigen Stücke auf und ergänzt ihn um minimale Jazz-Einheiten. Einen Kontrast zu seinen Vorgängern bildet schließlich „Half-life”: Schrillere Sounds und ein prägnanter Breakbeat dominieren den Track, während hypnotische Klangmuster immer wieder auftauchen und sich zurückziehen.
Der Brite beweist, dass sich subtile Klangexperimente und rhythmische Raffinesse keineswegs ausschließen. Besonders die Nutzung unterschiedlichster Vocal-Elemente zieht sich durch die gesamte EP. Kultan setzt nicht auf Clubtauglichkeit, sondern lässt den Stücken ihren Raum, sich zu entfalten. Madu Abeysekera
Trolley Route – New Visual Order (Dekmantel)
Unter seinem Alias Trolley Route hat Oscar Mulero eines der genialsten Technoalben der Zweitausender veröffentlicht. Auch die neue EP unter diesem Pseudonym klingt kurzatmiger und weniger raumgreifend als der Oscar Mulero, den man gemeinhin im Ohr hat. Trolley Route ist das Looptechno-Outlet des Spaniers, und natürlich geht es darum, gegen die Beschränkungen des Genres anzukämpfen. Auf dem Titeltrack entgrenzen wabernde Analog-Klänge die funkige Spannung des Grooves, „Liquid Interaction” ist eine manisch-autistische Acid-Nummer mit atmenden Soundscapes als Ruhepol. „Texture & Motion” ist eine anmutige Detroit-Nummer. „Relativity Of The Vision” kontrastiert eine verträumte Stimmung mit einem nervösen, federnden Groove. Alexis Waltz