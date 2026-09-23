Marcel Dettmann: Erstes Album in vier Jahren angekündigt

Marcel Dettmann kündigt sein neues, fünftes Album an. My Own Shadow: Album erscheint am 13. November 2026 auf !K7. Damit bringt Dettmann sein My-Own-Shadow-Projekt zu einem vorläufigen Höhepunkt.

Auf den beiden EPs My Own Shadow: Approaching und My Own Shadow: Faultline von November 2025 und Mai 2026 hatte der Berghain-Resident expliziter als bisher seine Industrial- und EDM-Einflüsse aus den späten 1980er und frühen 1990er Jahren ins Spiel gebracht.

Seine ersten drei Alben waren auf Ostgut Ton bzw. dem Sublabel ATON erschienen, das vierte 2022 auf Dekmantel.

Marcel Dettmann (Foto: Sven Marquardt)

Marcel Dettmann zählt seit den frühen 2000er-Jahren zu den prägenden Figuren des Berliner Technos. Als maßgeblicher Resident des Berghain hat er einen reduzierten, harten Sound etabliert, der international mit der Berliner Clubkultur assoziiert wird. Seine musikalische Laufbahn reicht von frühen Releases auf Ostgut Ton bis zu seinen eigenen Labels MDR und Bad Manners, über die er kontinuierlich neue Produktionen veröffentlicht hat.

Parallel zu seiner DJ- und Produzententätigkeit hat er in den letzten Jahren zunehmend in angrenzenden Bereichen gearbeitet, darunter Soundinstallationen für Galerien, Kompositionen für Ballettproduktionen und Filmmusik. Diese Bandbreite unterscheidet ihn von vielen anderen Techno-DJs, deren Tätigkeit sich überwiegend auf den Club- und Festivalkontext beschränkt.

My Own Shadow: Album

Tracklist:

01. Resolution Vector

02. Reconstruct Memory

03. Midnight Structure

04. Linear Depth

05. Temporal Junction

06. Anatomical Void

07. Obscured Presence

08. City Remains

09. Silhouettes in Dust

10. Divergent Orbit

11. Dark Surveillance

12. Threshold

13. Gravitational Scar

14. Mirrors

15. No Response

16. The Signal That Stayed

17. Emergent Pattern

18. Residual Light

19. Afterimage

<a href="https://marceldettmann.bandcamp.com/album/my-own-shadow">My Own Shadow by Marcel Dettmann</a>

Das Album erscheint am 19. November 2026 digital und als 2LP über !K7.