Marcel Dettmann: Erstes Album in vier Jahren angekündigt

Marcel Dettmann kündigt sein neues, fünftes Album an. My Own Shadow: Album erscheint am 13. November 2026 auf !K7. Damit bringt Dettmann sein My-Own-Shadow-Projekt zu einem vorläufigen Höhepunkt.
Auf den beiden EPs My Own Shadow: Approaching und My Own Shadow: Faultline von November 2025 und Mai 2026 hatte der Berghain-Resident expliziter als bisher seine Industrial- und EDM-Einflüsse aus den späten 1980er und frühen 1990er Jahren ins Spiel gebracht.
Seine ersten drei Alben waren auf Ostgut Ton bzw. dem Sublabel ATON erschienen, das vierte 2022 auf Dekmantel.
Marcel Dettmann zählt seit den frühen 2000er-Jahren zu den prägenden Figuren des Berliner Technos. Als maßgeblicher Resident des Berghain hat er einen reduzierten, harten Sound etabliert, der international mit der Berliner Clubkultur assoziiert wird. Seine musikalische Laufbahn reicht von frühen Releases auf Ostgut Ton bis zu seinen eigenen Labels MDR und Bad Manners, über die er kontinuierlich neue Produktionen veröffentlicht hat.
Parallel zu seiner DJ- und Produzententätigkeit hat er in den letzten Jahren zunehmend in angrenzenden Bereichen gearbeitet, darunter Soundinstallationen für Galerien, Kompositionen für Ballettproduktionen und Filmmusik. Diese Bandbreite unterscheidet ihn von vielen anderen Techno-DJs, deren Tätigkeit sich überwiegend auf den Club- und Festivalkontext beschränkt.
My Own Shadow: Album
Tracklist:
01. Resolution Vector
02. Reconstruct Memory
03. Midnight Structure
04. Linear Depth
05. Temporal Junction
06. Anatomical Void
07. Obscured Presence
08. City Remains
09. Silhouettes in Dust
10. Divergent Orbit
11. Dark Surveillance
12. Threshold
13. Gravitational Scar
14. Mirrors
15. No Response
16. The Signal That Stayed
17. Emergent Pattern
18. Residual Light
19. Afterimage
Das Album erscheint am 19. November 2026 digital und als 2LP über !K7.