Das Motherboard aus dem Oktober findet ihr hier.
DJ KABILA Afro House / Tech DJ Set Live From Descendants New York
Zum vierjährigen Jubiläum lädt DESCENDANTS Records die südafrikanische House-Legende DJ Kabila ins New Yorker Borough Queens ein. Sommer-Vibes und Ausgelassenheit sind schon vor Beginn des Sets spürbar: Die Crowd ist hyped und bejubelt den Pionier der elektronischen Musik Südafrikas im Outdoor-Bereich der DESCENDANTS-Party. Der erste Track: eine Ode an die Diversität auf dem Afrikas Kontinent. Speech-Vocals schmiegen sich zwischen die House-Klänge der tanzbaren Nummer, die sich im Hintergrund immer weiter aufbaut. „My Africa“ wiederholt eine Stimme im gleichnamigen Track von Antonio Lyons. Der Mix erzeugt gleich zu Beginn das Gefühl von Empowerment, ausgelöst durch Sätze wie „My Africa – birthing designers and style icons. Birthing music for the new age.“ Im folgenden bilden tribalen Rhythmen und melodischen Passagen dramatischen Spannungsbögen. Das Fundament bilden durchgehend prägnante Drums, die den klassischen Afro-House-Sound mit zeitgenössischen Tech-House-Elementen verbinden. Mal verdichtet sich die Percussion zu einem hypnotischen Vibe, mal öffnen sich die Tracks für tanzbare Rhythmen.
Doch DJ Kabila beschränkt sich keinesfalls darauf, Tracks bloß ineinander übergehen zu lassen. Immer wieder integriert er selbst Soundelemente in den Mix und greift damit aktiv in dessen Klangbild ein. Zwischendurch tauchen auch wieder Speech-Vocals auf.
Der Mix ist fordernd, verspielt und atmosphärisch – all das zur selben Zeit. Auch die Reaktionen des Publikums sind Teil dieser besonderen Aufnahme. Das Jubeln und die Zurufe aus der Crowd verdeutlichen, wie offensiv Kabilas Set mit den Menschen vor ihm kommuniziert. Dem Südafrikaner gelingt es, traditionelle afrikanische Rhythmik und zeitgenössische Clubmusik miteinander zu verweben, ohne dass eine der beiden Seiten ihre Eigenständigkeit verliert. So entsteht über eine Stunde hinweg ein facettenreiches Klangbild, das die Energie einer sommerlichen Party mit der kulturellen Tiefe südafrikanischer House-Musik verbindet. Madu Abeysekera
Greg Wilson @ Freddies, Pikes Ibiza, Spain 2026-10-12
Greg Wilson legt seit 1975 auf und zählt zu den prägenden britischen DJs der ersten Generation. In den frühen Achtzigern machte er im Wigan Pier und im Club Legend den elektronischen New Yorker Electro-Funk populär, mischte als erster DJ live im britischen Fernsehen und wurde später mit Edits zu einer Leitfigur der Disco-Re-Edit-Bewegung. Sein Pop-Verständnis kommt aus der Black-Music-Clubkultur Nordenglands: Soul, Funk, Disco und Jazz-Funk waren dort keine Nischenmusik, sondern der Sound einer ganzen Region.
Bei Freddies im Pikes auf Ibiza überträgt er das auf Pop im engeren Sinn; die Auswahl lässt sich in drei Linien lesen. Die erste ist der Maschinen-Groove, mit dem Wilson groß wurde: Gina X Performance stehen für europäischen Synth-Pop um 1978, The System für den New Yorker Synth-Funk der frühen Achtziger, Skatt Bros für die hymnische Spätphase der Disco. Die zweite ist Pop mit Club-Verstand: Frankie Goes To Hollywood, aus Wilsons Heimatregion Liverpool und von Trevor Horn für ZTT opulent produziert, Kate Bush mit ihrem Fairlight-Pop, Björk im House-Umfeld der Neunziger und Steely Dan mit präzisem Jazz-Rock-Groove, der an Wilsons Jazz-Funk-Wurzeln anknüpft. Die dritte ist die Black-Music-Tradition: Chuck Brown als Pate des Go-Go aus Washington, Shalamar als Soul-Disco von Solar Records, die Supremes als Motown-Urbild des tanzbaren Massenhits und Amy Winehouse, die diesen Sound Jahrzehnte später nach London zurückholt. Dazu läuft mit „Tomorrow Never Knows“ von den Beatles ein Stück, das mit Tonbandschleifen schon 1966 elektronisch dachte, und mit Donna Summers „Sunset People“ in der Hot-Chip-Version ein Re-Edit. Gut zweieinhalb Stunden lang laufen diese Linien ineinander. Die Klammer ist der Groove, nicht das Genre. Alexis Waltz
Radio Pager Episode 74 – Delorean
Delorean also. Zeitmaschine, Michael J. Fox in roter Daunenweste, 88 Meilen pro Stunde. Und dann, Blick auf den Zähler: 88 Likes. Zufall? Natürlich Zufall! Aber ein schöner. Delorean pendelt hier trotzdem nicht in die Future, sondern zwischen Asado um Mitternacht und Mate um sechs Uhr früh. Sonst veranstaltet er die Partyreihe Atalaya, laut eigener Auskunft „an Berlins süßesten Underground-Orten”, wobei süß in Berlin bekanntlich heißt, dass die Klotür abschließt. Für Folge 74 von Radio Pager, der Mixreihe des hessischen Labels von Robert-Johnson-Adel Markus Sommer und Phil Evans, legt er gut eine Stunde House, Techno, Minimal auf. Dabei muss man nicht Bar 25 murmeln. Die Leute betteln in den Kommentaren auch so um Track-IDs. Der DJ bedankt sich artig und schweigt ansonsten wie ein Plattendealer am Dienstagvormittag. Recht hat er. Wer in die Zukunft will, muss die Kisten schon selbst durchwühlen. Christoph Gleich
Up The Stuss Radio 30 by Interplanetary Criminal
Manchmal muss man dem oft so ernsten Techno-Alltag einfach mal entfliehen. Wenn dann jemand wie Interplanetary Criminal die Decks übernimmt, ist sofort klar, wohin die Reise geht: Zeit zum Abschalten, Mitschwingen und reinem Kopfnicken. In der 30. Ausgabe von Up The Stuss Radio, der hauseigenen Mix-Reihe des Labels von Chris Stassy, auf dem die beiden am 13. November ihre gemeinsame Vier-Track-EP Dangerous veröffentlicht haben, liefert der Produzent und DJ aus Manchester einen anderthalbstündigen Ritt, der perfekt den Spagat zwischen sonniger Euphorie und drückenden Club-Bässen schafft. Musikalisch bewegt sich das Ganze genau im vertrauten, geliebten Interplanetary-Criminal-Vibe: skippy UK-Garage-Breaks, treibende House-Grooves und diese klassisch wummernden, tiefen Dub-Bässe, die man im Club bis in den Magen spürt. Dazu kommen catchy Rap-Vocals und helle, happy Vibes, die sofort gute Laune machen. Das Schöne am Mix ist seine Dynamik: Mal taucht das Set tief in hypnotisch-melodische Gefilde ab, stets mit einer leichten, housigen bis progressive Note, nur um im nächsten Moment wieder mit coolen UK-Hooks und druckvollen Dub-Tiefen nachzulegen. Eine saubere, erfrischende Abwechslung und die perfekte Kombo aus schwerem Low-End und absolut sonnigem Drive. Perfekt für unbeschwerte Mitnicken und Eintauchen. Mascha Schaper
Verraco @ Radar, Dekmantel Festival, Netherlands 2026-08-02
Verraco spielt Tracks nicht einfach ab, er hört ihnen zu. Bei seinem Set auf der Radar-Bühne des Dekmantel Festivals ist der Fader sein wichtigstes Werkzeug: Er schiebt Tracks ineinander, nimmt einen zurück, holt ihn wieder nach vorn – und legt so Details frei, die beim bloßen Mischen untergingen. Das Material kommt ihm entgegen: die verwinkelten Percussion-Gefüge von Ottagone und Peder Mannerfelt, das Djembe-Gewitter von 1OO1O, der Jungle-Breakbeat in Akas’ Remix von DJ Hybrid. Dass dazwischen mit Sterac ein Altmeister des niederländischen Techno auftaucht, ist kein Bruch, sondern eine Antwort. Darin liegt eine der Stärken des Sets: Die Tracks reden miteinander, statt bloß aufeinander zu folgen. Mit Verracos eigenem Reshape von Ploys „Ramos“ und G Jones’ „Which Way“ erreicht dieser Dialog seinen Höhepunkt, bevor Hekt & Smerz und Plata das Set ausklingen lassen. Ein Mix, der Konzentration verlangt – und sie belohnt. Alexis Waltz