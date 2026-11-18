DJ KABILA Afro House / Tech DJ Set Live From Descendants New York

Zum vierjährigen Jubiläum lädt DESCENDANTS Records die südafrikanische House-Legende DJ Kabila ins New Yorker Borough Queens ein. Sommer-Vibes und Ausgelassenheit sind schon vor Beginn des Sets spürbar: Die Crowd ist hyped und bejubelt den Pionier der elektronischen Musik Südafrikas im Outdoor-Bereich der DESCENDANTS-Party. Der erste Track: eine Ode an die Diversität auf dem Afrikas Kontinent. Speech-Vocals schmiegen sich zwischen die House-Klänge der tanzbaren Nummer, die sich im Hintergrund immer weiter aufbaut. „My Africa“ wiederholt eine Stimme im gleichnamigen Track von Antonio Lyons. Der Mix erzeugt gleich zu Beginn das Gefühl von Empowerment, ausgelöst durch Sätze wie „My Africa – birthing designers and style icons. Birthing music for the new age.“ Im folgenden bilden tribalen Rhythmen und melodischen Passagen dramatischen Spannungsbögen. Das Fundament bilden durchgehend prägnante Drums, die den klassischen Afro-House-Sound mit zeitgenössischen Tech-House-Elementen verbinden. Mal verdichtet sich die Percussion zu einem hypnotischen Vibe, mal öffnen sich die Tracks für tanzbare Rhythmen.

Doch DJ Kabila beschränkt sich keinesfalls darauf, Tracks bloß ineinander übergehen zu lassen. Immer wieder integriert er selbst Soundelemente in den Mix und greift damit aktiv in dessen Klangbild ein. Zwischendurch tauchen auch wieder Speech-Vocals auf.

Der Mix ist fordernd, verspielt und atmosphärisch – all das zur selben Zeit. Auch die Reaktionen des Publikums sind Teil dieser besonderen Aufnahme. Das Jubeln und die Zurufe aus der Crowd verdeutlichen, wie offensiv Kabilas Set mit den Menschen vor ihm kommuniziert. Dem Südafrikaner gelingt es, traditionelle afrikanische Rhythmik und zeitgenössische Clubmusik miteinander zu verweben, ohne dass eine der beiden Seiten ihre Eigenständigkeit verliert. So entsteht über eine Stunde hinweg ein facettenreiches Klangbild, das die Energie einer sommerlichen Party mit der kulturellen Tiefe südafrikanischer House-Musik verbindet. Madu Abeysekera