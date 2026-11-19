Das Motherboard aus dem November findet ihr hier, die Mixe des Monats hier.
Acid Pauli – Mystic Meltdown (All Is Acid)
Was ist Musik eigentlich? Rhythmus, Melodie, Klangfarbe? Oder vielmehr das, was dazwischen entsteht, wenn Schwingungen auf unser Bewusstsein treffen und plötzlich etwas in Bewegung setzen, das sich eben kaum in Worte fassen lässt? Martin Gretschmann alias Acid Pauli dürfte sich mit solchen Fragen schon lange beschäftigen. Mit Mystic Meltdown legt er nun sein erstes Album seit MOD von 2020 vor. Eines lässt sich vorneweg sagen: Das Warten hat sich gelohnt. Die elf Stücke sind eine Reise durch Gretschmanns weitläufiges Klanguniversum. Mal schiebt es ordentlich auf dem Dancefloor, mal verliert man sich in psychedelischen Soundlandschaften, schrägen Rhythmen und unerwarteten Wendungen.
„Yes, Caroline” eröffnet mit einem charmanten Verweis auf die Beach Boys, während „Goman (Remix)” mit dem eindringlichen kurdischen Gesang von Hani Mojtahedi eine ganz eigene Intensität entwickelt. Einen eindrücklichen Moment bildet Sophie Hungers Interpretation von Lhasa de Selas „Con Toda Palabra”. Das Schöne an dem Album ist, dass es herrlich unberechenbar ist. Dass Gretschmann weit über den Tellerrand der westlichen Elektronikszene hinaus hört, ist deutlich spürbar. Seine Begegnung mit dem ugandischen Nyege-Nyege-Kollektiv hat hörbare Spuren hinterlassen. Samples von Field Recordings, organische Klänge und elektronische Strukturen verschmelzen zu einer Musik, die sich nicht um Genregrenzen schert. Acid Pauli ist eben nicht nur Produzent, sondern vor allem ein neugieriger Klangforscher. Trotz aller stilistischen Abzweigungen wirkt Mystic Meltdown nie wie eine lose Tracksammlung. Gretschmann hat lange an der Reihenfolge gefeilt, bis aus den elf Stücken das Album geworden ist. Oder, wie es im Pressetext so treffend heißt: „verschiedene Zimmer, trotzdem ein Haus”. Ein Haus, in dem man sich gerne verliert – und aus dem man so schnell nicht wieder ausziehen möchte. Liron Klangwart
Donato Dozzy – Astro (Tresor)
Die Musik des italienischen Produzenten Donato Dozzy hat manchmal etwas Um-die-Ecke-Gedachtes. Einfach nur Clubmusik macht er eher selten. Mit Astro bleibt er sich da durchaus treu, denn die Platte baut er um ein Konzept, genauer gesagt eine Serie von wunderbaren japanischen Kampfrobotern aus den Siebzigern, die unter dem Namen Jumbo Machinder die Herzen heranwachsender Science-Fiction-Freunde höher schlagen ließen. Zu dieser Serie gehörten obendrein Comics inklusive Single – und was hat Dozzy als Kind gesammelt? Seine wohlgehütete Single-Sammlung verwendet er auf diesem Album für Samples, die er in den verschiedenen Tracks verbaute. Aber so, dass man diese ohne Kenntnis der Entstehung gar nicht erkennen würde. Die Tracks haben eine kosmisch luftige Konstruktion und gehen ihr Material recht unterschiedlich an. In „Raydeen” etwa bildet ein kreiselndes, nur minimal variiertes Arpeggio die Grundlage. Bass fehlt, für Bewegung sorgt der sich ständig verschiebende Beat. Klingt sperriger, als es ist. Überhaupt wirkt die ganze Sache angemessen spacig, teils rhythmisch dichter, teils fern ins Weite zielend aufgelockert. Eine würdige Hommage. Und die Roboter waren schon echt cool. Tim Caspar Boehme
Harald Blüchel – No Ordinary Moments (Evantgarde records/Time Out Of mind)
Welche Künstler haben Euer Leben verändert? Bei mir ganz vorne: Sven Väth im Omen, die Bobby-Orlando-Version von „West End Girls” im Bad Nauheimer Lorbass und das erste Live-Set von Cosmic Baby im Wiesbadener Park-Café. Unter dem kosmischen Künstlernamen wurde Harald Blüchel zu einem international gefeierten, stilprägenden Protagonisten der elektronischen Tanzmusik. Doch seine ersten musikalischen Schritte am Klavier, die er bereits mit sieben Jahren machte, blieben auch dabei stets hörbar.
Mit No Ordinary Moments schlägt er nun den Bogen zu dieser elementaren Form des Musikmachens. Mitte der Zehnerjahre entstand das Album an einem Renommierflügel der italienischen Fazioli-Manufaktur. Die bewusste Beschränkung beschreibt Blüchel als „minimalistisch in seiner wesentlichsten Form”. In Stille, Ruhe und Konzentration entstand eine Hommage an die musikalischen Möglichkeiten des Klaviers und der Romantik – nicht zufällig parallel zu seinem Wegzug von Berlin aufs Land. Zwischen ästhetischen Anklängen an Philip Glass, Steve Reich, Chopin und Debussy entfalten sich perlende Ostinatos („Die innere Flamme”), in stetiger Bewegung modifizierte Melodieloops („No Ordinary Moments I”) und der beinahe stillstehende Klavieranschlag von „Loop 6 (for Marina Abramović)”. Dabei blitzt versteckt auch die Emotionalität seiner Thinking About Myself-Phase auf – wenn auch eher nicht trancig. Schön, dich wiederzuhören, Harald/Cosmic. Jochen Ditschler
Die Platte lässt sich hier finden.
Jacques Greene – jg (Lucky Me)
Man möchte sich in diesem dunklen Herbst wohl nur noch in einem von Blitzen durchzuckten, noch dunkleren Raum in eine Decke aus Menschenkörpern hüllen. Das Doomscrollen sein lassen und sich kräftig von Jungle-Breaks und Synthesizern durchschütteln lassen, bis der Morgen sich erbarmt und die nach mehr lechzende Clubmeute wieder auf die Straße spuckt.
Dieses Gefühl teilt Jacques Greene, bürgerlich Philippe Aubin-Dionne, dem Anschein nach in seinem dritten Studioalbum jg, das er selbst als „Clubmusik-Album” in Zeiten „persönlicher Krisen und weltweiter Unruhen” bezeichnet. Die zarten Melodien und schwärmerischen Vocals wie auf dem 2025 erschienenen Verses GT, einer gefeierten experimentellen Filmmusik-Kollaboration mit Nosaj Thing, sind geblieben.
In „Closer”, einer vorab veröffentlichten Zusammenarbeit mit DJ Boring, paaren sie sich aber unweigerlich mit atmosphärischem UK-Garage. Die meisten Tracks sind in Zusammenarbeit mit befreundeten Künstler:innen des Montrealer Produzenten entstanden, darunter Jonah Yano, SAM-E, SEES00000, crushed, Sølv und umru. „Time to Go” mit CFCF geht mit der Haus-Maus-Hook „I know, I know, I know, it’s time for me to go” in der härteren Mitte des Albums eher gnadenlos unter. „Waiting” und „Slowly” bieten gegen Ende hingegen genau die Wärme, die Greene mit eigenen Produktionen in sein Leben holen kann, indem sie ihm „Freude, Sinn und ein Gefühl der Zugehörigkeit” in dunkleren Zeiten vermitteln. Lea Jessen
Jimi Tenor – Wormhole Mystic (Bureau B)
Der Finne Lassi Lehto alias Jimi Tenor macht es allen schwer, die klare Verhältnisse schätzen. In seiner Laufbahn hat er geschätzt mehr Häutungen hingelegt als David Bowie. Vom Lo-Fi-Alleinunterhalter, Techno-Crooner und Easy-Listening-House-Jazz-Barden bis zum Bigbandleader und Afrobeat-Appropriator gingen seine diversen Stationen. Letztere führten ihn auf einem Album sogar mit dem legendären Schlagzeuger Tony Allen zusammen. Jetzt also der Wormhole Mystic. Was irgendwie auch passt, denn immer wenn man meint, Jimi Tenor auf den Punkt gebracht zu haben, entwischt er durch die nächste Hintertür. Hier führt er verschiedene seiner bisherigen Vorlieben elegant zusammen, eng oder einfach nebeneinander her. Bläser, Synthesizer und sein leicht näselnder Gesang sind in wechselnden Verhältnissen vertreten, alle Stücke beruhen jedoch auf einer gemeinsamen Grundlage: alte Drumcomputer aus den Sechzigern und Siebzigern, die für eine solide rumpelige Basis sorgen. Diese nostalgischen Elemente werden von Jimi Tenor mit seinem nicht nachlassenden Sinn für Überraschungen und befremdlichen Humor in unerwartete Zusammenhänge gebracht, die bei ihm zwar etwas Vertrautes haben, aber immer noch mit ungebremst liebevollem Spieltrieb vorgetragen werden. So gelingt es ihm, sich zu wiederholen, ohne dass man den Eindruck bekommt, dass er sich wiederholt. Tim Caspar Boehme
Kali Malone – Burning Song (Ideologic Organ)
Einst war die in Stockholm ansässige Amerikanerin Kali Malone ein Geheimtipp der experimentellen Orgelmusik. Dann erschien 2019 ihr drittes Album The Sacrificial Code, und sie avancierte zum Zentrum eines Orgelhypes, der bis heute andauert. Auf Burning Song reagiert sie darauf mit einer fast demonstrativen Rücknahme. Keine großen Gesten, keine Neuerfindung, stattdessen eine Rückkehr zur asketischen Strenge. Aufgenommen in der Leipziger Thomaskirche, wo einst Bach wirkte und heute begraben liegt, entfaltet Malone gemeinsam mit Cellistin Lucy Railton und Sunn-O)))-Gitarrist Stephen O’Malley eine Musik, die sich zwischen sakraler Tradition und abstrakter Klangforschung bewegt. Sie verdichtet ihre Beschäftigung mit Dauer, Resonanz und psychoakustischer Wahrnehmung in sieben Stücken, in denen wenig passiert. Und genau darin liegt die Klasse ihres Albums. Orgel, Streicher und Drones verschmelzen zu einem einzigen Klangkörper. Die Musik bewegt sich, ohne voranzuschreiten. Sie erzeugt Spannung, ohne auf Auflösung zu drängen. Und sie erinnert daran, dass fesselnder Minimalismus eine andere Form von musikalischer Intensität ist. Michael Leuffen