Acid Pauli – Mystic Meltdown (All Is Acid)

Was ist Musik eigentlich? Rhythmus, Melodie, Klangfarbe? Oder vielmehr das, was dazwischen entsteht, wenn Schwingungen auf unser Bewusstsein treffen und plötzlich etwas in Bewegung setzen, das sich eben kaum in Worte fassen lässt? Martin Gretschmann alias Acid Pauli dürfte sich mit solchen Fragen schon lange beschäftigen. Mit Mystic Meltdown legt er nun sein erstes Album seit MOD von 2020 vor. Eines lässt sich vorneweg sagen: Das Warten hat sich gelohnt. Die elf Stücke sind eine Reise durch Gretschmanns weitläufiges Klanguniversum. Mal schiebt es ordentlich auf dem Dancefloor, mal verliert man sich in psychedelischen Soundlandschaften, schrägen Rhythmen und unerwarteten Wendungen.

„Yes, Caroline” eröffnet mit einem charmanten Verweis auf die Beach Boys, während „Goman (Remix)” mit dem eindringlichen kurdischen Gesang von Hani Mojtahedi eine ganz eigene Intensität entwickelt. Einen eindrücklichen Moment bildet Sophie Hungers Interpretation von Lhasa de Selas „Con Toda Palabra”. Das Schöne an dem Album ist, dass es herrlich unberechenbar ist. Dass Gretschmann weit über den Tellerrand der westlichen Elektronikszene hinaus hört, ist deutlich spürbar. Seine Begegnung mit dem ugandischen Nyege-Nyege-Kollektiv hat hörbare Spuren hinterlassen. Samples von Field Recordings, organische Klänge und elektronische Strukturen verschmelzen zu einer Musik, die sich nicht um Genregrenzen schert. Acid Pauli ist eben nicht nur Produzent, sondern vor allem ein neugieriger Klangforscher. Trotz aller stilistischen Abzweigungen wirkt Mystic Meltdown nie wie eine lose Tracksammlung. Gretschmann hat lange an der Reihenfolge gefeilt, bis aus den elf Stücken das Album geworden ist. Oder, wie es im Pressetext so treffend heißt: „verschiedene Zimmer, trotzdem ein Haus”. Ein Haus, in dem man sich gerne verliert – und aus dem man so schnell nicht wieder ausziehen möchte. Liron Klangwart

<a href="https://acidpauli.bandcamp.com/album/mystic-meltdown-2">Mystic Meltdown by Acid Pauli</a>