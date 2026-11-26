Telekom Electronic Beats, die Musikplattform der Deutschen Telekom, startet eine bundesweite Initiative für Clubkultur. Sie heißt Amplifying Optimism und beginnt am Freitag, den 27. November, im Frankfurter Club Tokonoma. An diesem Abend stellen Telekom und Tokonoma eine langfristige Partnerschaft vor, verbunden mit einer gemeinsam kuratierten Clubnacht. Weitere Projekte in anderen Städten sind laut Electronic Beats in Planung. Was die Clubs durch die Partnerschaft konkret bekommen, ob Geld, Programm oder Infrastruktur, steht in der Einladung nicht.

Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einem Empfang. Um 19 Uhr spricht Ralf Lülsdorf über die Initiative, er ist Head of International Music Marketing der Deutschen Telekom und hat Electronic Beats gegründet. Danach folgt das nicht öffentliche Panel „Räume öffnen, Szenen prägen – Wie Clubs ihren Platz in der Stadt finden” mit DJ Mell G, Tokonoma-Mitgründer Fabian Annich, Juliane Konchakovskaya, Mitgründerin der queeren Partyreihe Club Bizarre, und Cristina Plett als Moderatorin. Nach Filmen und einer Listening Session mit den Tokonoma-Residents spielt EV live, danach geht der Abend in das Jubiläumswochenende des Clubs über.

Das Tokonoma feiert an diesem Wochenende sein fünfjähriges Bestehen. Begonnen hat es 2021 im Bahnhofsviertel. Fabian Annich und Toan Nguyen gründeten damals mit weiteren Partner:innen einen Kulturverein und bespielten das Untergeschoss der Kaiserstraße 39. Initiator war Eric Humburg, das Booking übernahm Robert Drewek, der Betreiber von RAWAX. Das Konzept war dabei puristisch: Alles sollte sich der Musik unterordnen, deshalb gab es auf dem Dancefloor keine Bar. Die Vereinsmitglieder brachten ihr berufliches Können unentgeltlich ein, Dienstleister stellten ihre Rechnungen bis zur Eröffnung zurück. Während der Pandemie liefen dort Livestreams, im April 2023 eröffnete der Club offiziell. Er war Teil des Ensembles K39, zu dem ein weiterer Club, eine Bar und ein Innenhof gehörten. Das Tokonoma war dort quasi Untermieter. Über Getränke, Preise, Tür und Gestaltung konnte das Team nicht selbst entscheiden, deshalb zog es im April 2024 aus. Die übrigen Partner:innen waren da schon ausgestiegen, Annich und Nguyen machten allein weiter.

So sahen die Bauarbeiten für das zweite Tokonoma aus (Foto: Tokonoma)

Heute liegt das Tokonoma in einem Hinterhof in der Gutleutstraße 320, in einer ehemaligen Werkstatthalle der Deutschen Bahn. Den Umbau, für den bis zum Sommer 2025 rund 200.000 Euro anfielen, stemmten Annich und Nguyen größtenteils mit Freund:innen. Finanziert wird der Club laut Annich von Partnern aus der Getränkeindustrie und einigen privaten Investor:innen. Eine langfristige öffentliche Förderung gibt es nicht. Beide kommen aus dem Corporate- und Start-up-Umfeld und betreiben die Eventagentur Nomad.iv. Im Sommer 2025 startete der neue Standort mit Open-Air-Veranstaltungen im Außenbereich, unter anderem mit Ian Pooley und Moodymann. Ende Oktober 2025 folgte die Eröffnung mit einer Party von Freitag bis Sonntag. Auf rund 1.000 Quadratmetern gibt es drei Räume: Im Drift läuft Techno, im Holo House und Minimal, das Sakuru ist eine Listening Bar.

Electronic Beats war in den 2000er- und 2010er-Jahren eine der einflussreichsten Sponsoring-Plattformen für elektronische Musik. Ein Einschnitt erfolgte 2021, als die Telekom dem Agentur-Partner Looping Group kündigte. Von da an ging es auf kleinerer Flamme weiter. Heute ist die WAF GmbH für das Web zuständig, die OZMOZE GmbH für Social Media. Die Videos produziert der langjährige Electronic-Beats-Mitarbeiter Holger Wick mit seiner Firma Sense Music & Media GmbH. Für 2027 sind etwa 30 Veranstaltungen in ganz Deutschland angedacht, insofern scheint in Bonn ein Umdenken stattgefunden zu haben.