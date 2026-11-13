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„Officer of the Order of the British Empire“: Britisches Königshaus zeichnet Carl Cox aus

Madu Abeysekera

DJ Carl Cox ist „Officer of the Order of the British Empire“. Der berühmte britische DJ nahm den Verdienstorden von Prinz William entgegen. Die Auszeichnung fand am 10. November auf Schloss Windsor im Süden Englands in der Grafschaft Berkshire statt.

Ausgezeichnet wird der 64-jährige für seine Verdienste um die Musik. Für die Festivität unterbricht Cox sogar seine laufende US-Tour. Mit der Auszeichnung werden fast 50 Jahre gewürdigt, in denen Cox die Techno-, DJ- und Festivalkultur geprägt hat.

„Diese Ehrung bedeutet mir unglaublich viel – nicht nur persönlich, sondern auch wegen der Herkunft unserer Musik und der weiten Reise, die sie zurückgelegt hat“, drückt Cox seine Freude aus. „Zu erleben, dass elektronische Tanzmusik auf diese Weise Anerkennung findet, erfüllt mich mit unermesslichem Stolz“, fügt er hinzu.

Zur Freude über die Ehrung, berichtet Carl Cox zudem in einem Video, dass Prinz William selbst Fan von Cox‘ Musik ist. Darüber hinaus unterhielten sie sich über ihre gemeinsame Leidenschaft für den Motorsport.

Prinz William und Carl Cox bei der OBE Auszeichnung (Foto: Facebook/Carl Cox)

Carl Cox kaufte mit 15 Jahren seine ersten Plattenspieler und legte als mobiler DJ auf. Zu Beginn fokussierte er sich auf Disco, später integrierte er Rare Groove, Hip-Hop und Electro in seine Musik. Er war einer der ersten DJs, der mit der Acid-House-Explosion auf Techno und House setzte. 

Zwar war er im Londoner Rave-Circuit der frühen Neunziger mit Rassismus konfrontiert, konnte sich aber mit einem eigenen Format durchsetzen und wurde im Anschluss zu einem der bekannten DJs überhaupt.  

Der Officer of the Order of the British Empire“ ist eine Auszeichnung, die König Georg V. 1917 ins Leben rief. Gewürdigt werden Menschen, die durch ihre Tätigkeit in Kunst, Wissenschaft, Sport oder Wohltätigkeit Besonderes geleistet haben. Der Officer ist die vierthöchste von fünf Stufen der Auszeichnung. Vorschläge für eine Verleihung kann jeder einreichen – diese werden im Anschluss von Fachgremien geprüft. Verliehen wird die Auszeichnung vom britischen König, überreichen können sie auch andere Mitglieder der Königsfamilie.

Unser Gespräch mit Carl Cox findet ihr hier.

Carl Cox mit dem OBE Verdienstorden (Foto: Facebook/Carl Cox)

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