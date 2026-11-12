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Ableton kündigt Live 13: Endlich darf der Loop aus der Reihe tanzen

Alexis Waltz

Ableton hat am 10. November Live 13 angekündigt, die nächste große Version seiner Musiksoftware. Erscheinen soll sie Anfang 2027, ein genaues Datum gibt es noch nicht. Eine öffentliche Beta ist ab sofort verfügbar.

Im Mittelpunkt steht ein neuer Step Sequencer. Bisher entstanden MIDI-Spuren in Live vor allem in der Piano-Roll, also durch Einzeichnen oder Einspielen von Noten auf einer Zeitachse. Der Step Sequencer bietet dazu ein rasterbasiertes Arbeiten, wie man es von Drum Machines wie der TR-808 kennt: Man schaltet Schritte an oder aus und baut so in wenigen Klicks Beats und Melodien. Neu ist vor allem, dass jede Spur eine eigene Länge und eigene Abspieleinstellungen haben kann. Läuft etwa die Hi-Hat über sieben Schritte und die Kick über sechzehn, verschieben sich die Spuren ständig gegeneinander, und es entstehen polyrhythmische Muster, die sich lange nicht wiederholen. Bisher hatte ein Clip in Live nur eine einzige Loop-Länge, für solche Muster brauchte man mehrere Clips oder Zusatztools. Pro Step lassen sich außerdem Velocity, Wahrscheinlichkeit, Wiederholungen und Pitchbend einstellen.

So soll der neue Step Sequencer aussehen (Screenshot: Ableton)

Dazu kommt mit Drum Synth ein eigenes Instrument für Percussion, das klassische Drum-Machine-Sounds, physikalische Modellierung und experimentelle Klangerzeugung verbindet. Lange gewünscht war die Unterstützung von ARA 2: Plug-ins wie Melodyne können Audiomaterial nun direkt in Live bearbeiten, Live 13 Suite enthält Melodyne essential. Racks wachsen auf bis zu 32 Macros, die auch als Modulatoren dienen, dazu kommen Multiband- und Mid-Side-Racks. Mit Capture Automation werden spontane Reglerbewegungen zu editierbarer Automation. Neu sind außerdem die Effekte Clipper und Transient Shaper sowie das Gerät Looplet. Push 3 bekommt eigene Layouts.

Bemerkenswert ist, was fehlt: Unter den neuen Funktionen ist kein einziges KI-Werkzeug, anders als bei mehreren Konkurrenzprogrammen. Sets aus Live 12 lassen sich in Live 13 öffnen. Bis zum Erscheinen sind alle Live-12-Versionen um 20 Prozent reduziert, wer jetzt Live 12 kauft, erhält die entsprechende Live-13-Version kostenlos. Die Upgrade-Preise für bestehende Nutzer:innen stehen im jeweiligen Ableton-Konto.

So stellt sich Ableton den Live-13-Nutzer vor (Foto: Ableton)

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