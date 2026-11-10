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AlphaTheta DJM-A7: Pioneer DJ veröffentlicht eine abgespeckte Version seines Club-Mixers

Madu Abeysekera

AlphaTheta, die Firma hinter Pioneer DJ, hat heute den DJM-A7 vorgestellt. Das Vierkanal-Mischpult übernimmt Kanalaufbau und Bedienlogik des Flaggschiffs DJM-A9. Zwei USB-C-Ports erlauben den Anschluss von zwei Rechnern oder mobilen Geräten gleichzeitig, was Wechsel zwischen DJs erleichtern soll. Unterstützt werden rekordbox, Serato DJ Pro, djay Pro und djay für iOS.

Was der A7 nicht kann: Einige Funktionen des A9 haben es nicht in den A7 geschafft. Der A9 bietet sechs Sound Color FX, 14 Beat FX, einen zweiten Mikrofoneingang und eine Talkover-Funktion. Der A7 hat dagegen vier Sound Color FX (Space, Dub Echo, Split Filter, Filter), sechs Beat FX, nur einen Mikrofoneingang und kein Talkover. Wer also viel mit den Effekten Sweep, Noise und Crush arbeitet oder zwei Mikrofone braucht, wird beim A7 Abstriche machen müssen. Außerdem fehlt ihm der analoge Send/Return seines Vorgängers DJM-750MK2.

Das wichtigste neue Feature ist „Master Texture“. Es greift in die Höhen und Tiefen des Mixers ein, damit sich der Sound an die Akustik des Raums, die Musikrichtung oder die Tageszeit anpassen lässt. Dafür gibt es zwei Regler, „Air“ für die Höhen und „Low End“ für die Tiefen. Hinzu kommt „Split Filter“, ein Sound-Color-FX, der die Mitten formt und Höhen und Bässe eines Tracks unangetastet lässt. Der A7 hat außerdem eine Soft Mix Curve, die beim Herunterziehen des Faders die Höhen sanft absenkt, sowie eingebautes SonicLink für kabelloses Kopfhörer-Monitoring. Beides hat der A9 nicht. 

Mit dem A7 geht der Anbieter auf kleine Clubs, Bars und Endkonsument:innen zu. Der A9 ist eine Anschaffung für große Clubs, der A7 rückt die A9-Bedienung in eine Preisklasse, die auch kleinere Läden und ambitionierte Heimsetups erreicht. Er ist mit 331 × 388 Millimetern und 6,7 Kilo deutlich kompakter als der A9 mit 407 × 458 Millimetern und 10,2 Kilo. Dass er die Maße des 750MK2 hat, dürfte vielen Betreibern den Umstieg erleichtern. Auch der Preis ist verlockend: Der DJM-A7 kostet in Deutschland und Europa 1.599 Euro. Der DJM-A9 kam 2023 für 2.799 Euro inklusive Mehrwertsteuer auf den Markt. 

Unsere five Cents: Interessant ist „Master Texture“ auch als Haltung. Es verlagert ein Stück Klanggestaltung, das bisher beim Soundtechniker oder im Einmessen des Raums lag, auf das Mischpult selbst. Wie gut das funktioniert, ist noch unbekannt. Das fehlende Talkover ist dagegen schwer zu verstehen, gerade bei Bars und kleinen Clubs, auf die AlphaTheta mit dem A7 zielt.

AlphaTheta DJM-A7 (Foto: AlphaTheta)

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