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Arena Wien: Stadt spart bei der Clubkultur

Christoph Gleich

Die Arena Wien, ein 50-jähriges Kulturzentrum im dritten Wiener Gemeindebezirk, steht vor einer Zerreißprobe. Ab dem Jahr 2027 soll die wesentliche Jahresförderung der Stadt in Höhe von knapp 260.000 Euro gestrichen werden. Für das traditionsreiche Areal, das seit Jahrzehnten für autonome Kultur, Konzerte und Jugendinitiativen steht, bedeutet dieser Entzug einen herben Einschnitt in den laufenden Betrieb.

Hintergrund der Sparmaßnahmen ist ein veränderter Kurs der Stadtregierung. Seitens der zuständigen Stellen wird betont, dass angesichts knapper Budgets Prioritäten gesetzt werden müssen. Der Fokus solle verstärkt auf der ganzjährigen Kinder- und Jugendarbeit liegen. Dass diese Schwerpunktsetzung jedoch ausgerechnet eine etablierte Institution trifft, die seit einem halben Jahrhundert als sozialer und kultureller Anker dient, sorgt in der Szene für heftige Kritik. Vom Verein wird das Vorgehen offen als „existenzbedrohend” eingestuft.

Historischer Freiraum unter Druck

Die finanziellen Lücken lassen sich kaum kompensieren. Die Verantwortlichen warnen bereits, dass kostenlose Angebote sowie wichtige Proberäume für lokale Bands „stark eingeschränkt” oder „ganz eingestellt” werden müssen. Auch die rund 70 Beschäftigten der Arena blicken in eine ungewisse Zukunft. Während die Stadt betont, dass die Streichung keine Bewertung der künstlerischen Qualität darstelle, fehlt es im Kulturbetrieb an Verständnis für das abrupte Vorgehen ohne tragfähige Übergangslösungen.

Die Arena blickt auf eine bewegte Historie zurück, die einst aus Protestbewegungen der 1970er-Jahre hervorging. Die sogenannte Arena-Besetzung gilt als „Schlüsselerlebnis der Wiener Stadtgeschichte”. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens zeigte das Wien Museum deshalb eine großangelegte Ausstellung. Auch der ORF widmete sich zuletzt in einer Doku den Anfängen der Arena. 

Ebenfalls ab 2027 wird die Förderung für mobile Awareness-Teams in Wien gestrichen. Dies sorgt vor allem deshalb für scharfe Kritik, weil die Stadt gleichzeitig per reformiertem Veranstaltungsgesetz von Veranstaltern verbindliche Awareness-Konzepte fordert, nun aber die finanziellen Grundlagen für professionelle Präventions- und Schutzarbeit im öffentlichen Raum entzieht.

Die Arena Wien dürfte wichtige Förderungen verlieren (Foto: Manfred Werner, Wikipedia)

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