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Time Warp Mannheim: Line-up angekündigt

Madu Abeysekera

Die Time Warp kehrt am Samstag, den 3. April 2027, auf das Mannheimer Maimarktgelände zurück. Die 33. Ausgabe des maßgeblichen deutschen Technofestivals läuft 17 Stunden am Stück, von 21 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr, auf fünf Floors. Es ist die einzige deutsche Ausgabe des Festivals im Jahr 2027. Insgesamt hat das Festival 49 Künstler*innen angekündigt.

Der Hardtechno-Block ist breit aufgestellt: BIIA, CIRILLO, I Hate Models, Josh Baker, Kalte Liebe und Ueberrest sind dabei, außerdem Adrián Mills (unter dem 2High-Alias), fumi b2b ÜBERKIKZ und Novah. Für „klassischen” Techno stehen Ben Klock b2b Rødhåd, Nina Kraviz, Pan-Pot, Richie Hawtin, Sama’ Abdulhadi, Sven Väth und Alarico b3b Chlär b3b Yanamaste. Große Peak-Time-Namen sind Charlotte de Witte, Dennis Cruz, Enrico Sangiuliano, Indira Paganotto, Joseph Capriati und Kevin de Vries, der ein b2b mit Maceo Plex spielt.

Yanamaste tritt im b3b mit Chlär und Alarico auf (Foto: Yanamaste)

Genreübergreifend wird es bei den b2bs: Da trifft Adiel auf Quest, Beltran auf Ben Sterling, Ben UFO auf Enzo Siragusa und Cloudy auf KI/KI. House, Tech House, Minimal und Pop-Affines decken Ahmed Spins, Carlita b2b Rossi., Cinthie, Funk Tribu, Jane Fitz, Loco Dice, Mau P, Mischluft b2b Serafina, Rhadoo, WhoMadeWho und der Time-Warp-Resident Seebase ab.

In diesem Jahr haben bereits Time-Warp-Ausgaben in Brasilien, Kolumbien und in Las Vegas (in Coop mit dem EDC) stattgefunden, Termine in Mexiko, New York und Los Angeles stehen im November an.

Die Time Warp im März 2026 in Mannheim (Foto: Jesse Wensing)

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