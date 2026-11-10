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„IGNITE“: Behringer entwickelt Open-Source-Sequenzer für Hardware-Setups

Madu Abeysekera

Behringer arbeitet an einem neuen Hardware-Sequenzer namens IGNITE. Wie schon bei der Groovebox Kick soll das Gerät mit einem Open-Source-Betriebssystem ausgeliefert werden, den Quellcode hat der Hersteller auf GitHub veröffentlicht.

Der IGNITE bietet 64 Spuren und eine Struktur aus Song, Scene, Track und Pattern. Ein Pattern umfasst bis zu 16 Takte mit je 16 Steps, eine Scene bis zu 200 Takte. Bedient wird der Sequenzer über einen großen Touchscreen, dazu kommen 16 Step-Pads mit jeweils eigenem Encoder, acht frei zuweisbare Drehregler und ein Jog-Wheel. Für Live-Aufnahme, Undo, Fill, Solo/Skip sowie Transponierung und bis zu zehn eigene Skalen sind Funktionen vorhanden.

Interessant ist vor allem die Anbindung: fünf MIDI-DIN-Ein- und Ausgänge, USB-MIDI, USB-Host-MIDI für bis zu fünf Geräte, MIDI-Clock-Synchronisation, MIDI Machine Control, Sync-Ein- und -Ausgänge, WLAN sowie acht CV- und acht Gate-Anschlüsse. Damit richtet sich der IGNITE an alle, die Modular-Systeme, analoge Synthesizer und Drumcomputer ohne Laptop steuern wollen. Eine eigene Klangerzeugung gibt es nur in Form einer General-MIDI-Engine, für die Clubmusik spielt sie kaum eine Rolle. Der Sequenzer dürfte mit externer Klangerzeugung stehen und fallen.

Der offene Quellcode ist bei einem Gerät, das als Schaltzentrale eines Setups dient, ein echter Pluspunkt: Funktionen lassen sich ergänzen oder korrigieren, ohne auf den Hersteller zu warten. Ob und wie die Community das Angebot nutzt, wird sich zeigen. Preis und Erscheinungstermin hat Behringer bislang nicht genannt, der IGNITE ist damit vorerst eine Ankündigung samt Datenblatt und Quellcode, kein kaufbares Produkt.

So soll der Behringer IGNITE aussehen

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