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Der älteste Drogentest der Welt: Forscher weisen Cannabis in 2.800 Jahre alten Haaren nach

Christoph Gleich

Ein internationales Forschungsteam hat den bislang ältesten Nachweis von Cannabiskonsum in menschlichen Gewebeproben gemacht. Bei Ausgrabungen im sibirischen Fürstengrab „Tunnug 1” stießen Archäolog:innen auf die Überreste von Individuen aus der Epoche der Skythen, einem nomadischen Reitervolk des ersten Jahrtausends vor Christus. Neben einer großen Menge konservierter Hanfsamen fanden die Forschenden auch menschliche Haare. Eine Analyse ergab: Unsere Vorfahren haben schon vor 2.800 Jahren gekifft.

Die chemischen Unterlagen bestätigten das Vorhandensein von Abbauprodukten wie Cannabinol (CBN) sowie Tetrahydrocannabinol, das manche auch als THC schätzen. Durch die Einlagerung der Substanzen über die Blutbahn in die Haarwurzel gilt der Fund als verlässlicher Nachweis für einen tatsächlichen Konsum zu Lebzeiten. Historische Berichte des griechischen Geschichtsschreibers Herodot, der beschrieb, dass die Skythen Hanfsamen auf glühende Steine warfen und den aufsteigenden Rauch in geschlossenen Zelten einatmeten, erhalten damit erstmals eine direkte naturwissenschaftliche Bestätigung.

Der Befund wirft jedenfalls ein neues Licht auf die Geschichte der pflanzlichen Rauschmittelnutzung. Während in der Gegenwart intensiv über den rechtlichen Rahmen und Regulierungsmöglichkeiten von Cannabis debattiert wird, belegt der Fund, dass die Nutzung der Pflanze zu berauschenden Zwecken bereits in der Früheisenzeit in gesellschaftliche Abläufe eingebunden war.

Ob dieser Reiternomade der Skythen Cannabis konsumierte, ist nicht belegt – sein Volk hat die berauschende Wirkung jedenfalls geschätzt (Foto: Graphique38, Wikipedia)

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