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Die MS Stubnitz in Hamburg: Befristeter Liegeplatz und ungewisse Zukunft

Mascha Schaper

Die MS Stubnitz kommt nicht zur Ruhe. Zwar hat das traditionsreiche Hamburger Kultur- und Musikschiff nach seinem Umzug vom Kirchenpauerkai vorerst am Cruise Center Baakenhöft angelegt, doch die Perspektive bleibt kurzfristig. So ist die Liegeplatz-Duldung behördlich strikt bis zum 1. März 2028 befristet, wie Recherchen der taz zeigen. Zu diesem Stichtag steht auch die Entscheidung an, ob die neue Staatsoper auf dem Baakenhöft gebaut wird, also genau dort, wo die Stubnitz jetzt liegt.

Bereits im Herbst 2024 musste die Stubnitz ihren alten Standort räumen, weil heranrückende Wohnbebauung und Lärmschutzkonflikte den Betrieb unmöglich gemacht hatten. Zwar läuft das Kultur- und Konzertprogramm am neuen Anleger reibungslos, doch Betreiber und Unterstützer fordern von der Politik verlässliche Planungsstrukturen statt fortlaufender Provisorien.

MS Stubnitz Konzert von innen (Foto: Instagram / @ms.stubnitz)

Dabei ist das Schiff weit mehr als nur eine temporäre Eventlocation: 1964 in Stralsund als Kühl- und Transportschiff der DDR-Hochseefischerei gebaut, wurde der 80 Meter lange Frachter in den frühen 90ern von Künstler und Initiativen vor dem Verfall bewahrt und zum schwimmenden Kulturort umgebaut. Heute gilt das Industriedenkmal europaweit als einmaliger Freiraum. Zwischen stählernen Maschinenräumen, Laderäumen und Decks verbindet die Stubnitz bis heute elektronische Clubkultur, Konzerte und Kunst.

MS Stubnitz Hamburg von außen (Foto: Instagram / @ms.stubnitz)

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