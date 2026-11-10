„Wizards Of Sound“: Jazzpianist Laurent de Wilde erzählt, wer die elektronische Musik erfunden hat

Der Verlag Faber kündigt „Wizards Of Sound: How Electricity Changed the Course Of Music“ von Laurent de Wilde an. Das Buch des französischen Jazzpianisten und Autors geht historischen Schnittstellen von Wissenschaft, Elektrik und Klanggestaltung auf den Grund. Die Veröffentlichung des Buches ist in Großbritannien für den 11. Februar 2027 angesetzt. Die französische Fassung ist 2016 unter dem Titel „Les Fous du son“ erschienen.

De Wilde widmet sich der Frage, wie technische Erfindungen vom späten 19. Jahrhundert die Entstehung der elektronischen Musik überhaupt erst ermöglichten. Die Erzählung spannt einen Bogen von Thomas Edisons Elektrotechnik über Thaddeus Cahill, den Erfinder des ersten elektromechanischen Musikinstruments, bis hin zu Maurice Martenot und dessen Ondes Martenot.

Auch spätere Leistungen, etwa des Synth-Pioneers Peter Zinovieff sowie die Instrumente von Ikutaro Kakehashi, dem Gründer von Roland und Boss, werden eingehend beleuchtet. Einen zentralen Wendepunkt bildet zudem die analoge Synthesizer-Revolution durch Robert Moog in den 1960er-Jahren.

„Ab dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts gab es keine Entdeckungen mehr im Bereich Klang und Elektronik, nur noch Erfindungen. Die Wissenschaft war geklärt; es war Zeit für Geschäfte. Jeder Erfinder baute auf der Arbeit der Vorgänger auf, mit dem Ziel, kommerzielle Produkte zum Patentieren und für den Verkauf herzustellen. Wenn es um Musik ging, schien das Potenzial grenzenlos“, heißt es in der Ankündigung von Faber.

Laurent de Wilde, Jahrgang 1960, ist Jazzpianist, Komponist, Autor und Radiomacher. Nach einem Philosophiestudium an der École normale supérieure ging er nach New York, um Jazzpiano zu lernen, und kehrte nach acht Jahren als Profi zurück. 1987 erschien sein erstes Album, rund fünfzehn weitere folgten.

Mit „Time 4 Change“ wandte er sich im Jahr 2000 der elektronischen Musik zu, weil er in ihr, wie er sagt, das Vokabular des Jazz wiedererkannte. Er moderierte Sendungen bei TSF Jazz und Radio Classique, drehte zwei Arte-Dokumentationen über Monk und Mingus und hat in diesem Jahr die Professur für Arts vivants an der Sciences Po übernommen.



Seine Bücher schreibt er, weil für ihn Klang und Musik zwei Seiten derselben Medaille sind und er beides verstehen will: 1996 erschien seine Monk-Biografie, 2016 „Les Fous du son“. Den Anstoß gab 2012 ein Gespräch mit dem Musikkenner Bertrand Dicale. De Wilde schreibt als Musiker, der viele der beschriebenen Maschinen selbst in den Händen hatte, darin liegt für ihn oft der Schlüssel zu den Geräten und ihren Erfinder:innen.