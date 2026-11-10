Der US-Konzern Enhanced Group übernimmt rund 77 Prozent der Deutschen Entertainment AG (DEAG). Zum Berliner Veranstaltungsunternehmen gehören unter anderem Nature One, Airbeat One, Mayday, Ruhr-in-Love und Syndicate.

Finanziert wird die Beteiligung der Enhanced Group durch die Ausgabe eigener Aktien. Die vereinbarte Summe bewertet die DEAG auf rund 115 Millionen US-Dollar (knapp 103 Mio. Euro). Die Abwicklung der Übernahme soll Ende März 2027 erfolgen.

Die Enhanced Group ist bekannt durch die umstrittenen Enhanced Games. Dabei handelt es sich um einen seit 2026 bestehenden Sportwettbewerb, bei dem der Einsatz von Dopingmitteln ausdrücklich erlaubt ist. Außerdem vertreibt das an der New Yorker Börse gelistete Unternehmen leistungssteigernde Substanzen und bietet Gesundheitsdienstleistungen an.

Mit der DEAG steigt Enhanced in das europäische Live-Entertainment-Geschäft ein. Das deutsche Unternehmen veranstaltet jährlich rund 6.000 Events, betreibt eigene Ticketplattformen und erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 490 Millionen Euro.

Laut aktuellen Plänen behält Enhanced das bisherige Management der DEAG in dessen Amt. Im Januar 2027 ist Markus Breitenecker, Chief Operating Officer bei ProSiebenSat.1, für die Unternehmensführung geplant. Eine vollständige Übernahme des deutschen Unternehmens schließt Enhanced nicht aus. Derzeit ist unklar, ob der Eigentümerwechsel Auswirkungen auf die betroffenen Festivals haben wird.