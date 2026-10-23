News

Nastia cancelt US-Gigs: Trump-Politik gegenüber der Ukraine muss sich ändern

Madu Abeysekera

Die ukrainische DJ Nastia sagt geplante Auftritte in den USA ab. Solange die US-Regierung ihre Politik gegenüber der Ukraine nicht ändert, werde sie dort keine neuen Bookings annehmen.

Nastia begründet ihre Entscheidung damit, dass die Trump-Regierung den wirtschaftlichen Druck auf Russland lockere, die so ermöglichten Energiegeschäfte dem Aggressor zugutekämen und wichtige Militärtechnologien für die Ukraine eingeschränkt werden. Gleichzeitig werde die Ukraine unter Druck gesetzt, während sie weiter Russlands Angriffen ausgesetzt ist.

„Mein Land kämpft um seine Existenz. Ukrainische Menschen werden getötet, unsere Städte zerstört und unsere Zukunft ist jeden einzelnen Tag bedroht”, schreibt Nastia. „Ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, während politische Entscheidungen getroffen werden, die die Fähigkeit der Ukraine schwächen, sich selbst zu verteidigen.“ Ihre Entscheidung richtet sich nicht gegen die Menschen in den USA, Veranstaltende oder die Musikszene, stellt sie weiter klar. Ihnen gegenüber empfinde sie Dankbarkeit. Doch wenn sich die Haltung der Staaten nicht ändern ließe, wolle sie zumindest selbst bestimmen, woran sie mitwirke.

Seit dem Anfang des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine setzt sich Nastia für die Ukraine ein. 2022 spendete sie zudem 50 Prozent ihrer Toureinnahmen an ukrainische Hilfsorganisationen.

Zu einem Konflikt kam es ebenfalls in dem Jahr, nachdem Nastia ihren Gig an der Seite der russischen DJ Nina Kraviz auf dem Awakenings Festival absagte. Kraviz distanzierte sich nicht von der russischen Regierung und der Offensive gegen die Ukraine. In einem Facebook-Post schrieb sie „I am praying for peace.“ Davor musste Kraviz eine Reihe von Cancellations hinnehmen, wie GROOVE berichtete.

Beim diesjährigen Amsterdam Dance Event wurde der russische DJ Alexander Komarov vom Line-up entfernt, da er einen ukrainischen DJ bedrohte.

DJ Nastia (Foto: Instagram/nastia.dj)

News

Weiterlesen

Ogazón: DJ startet Label

News
Ogazón ist eine der einflussreichsten DJs ihrer Generation. Heute erscheint der erste Release ihres neuen Imprints für „House, Techno und alles dazwischen“

Ogazón: DJ startet Label

News
Ogazón ist eine der einflussreichsten DJs ihrer Generation. Heute erscheint der erste Release ihres neuen Imprints für „House, Techno und alles dazwischen“

„Club-Legenden”: Neue Folge widmet sich vier Diskotheken aus Norddeutschland

Clubkultur vor Smartphones: Die ARD zeigt in einer neuen Doku-Folge, wie das deutsche Nachtleben in den 80ern und 90ern ausgesehen hat.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Eine Nacht, ein Ticket, neun Orte: Jena feiert erste „Lange Nacht der Clubkultur”

Am 23. Oktober öffnen neun Clubs und Veranstaltungsorte für 16 Euro Eintritt. Damit sollen auch junge Menschen zum Feiern animiert werden.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

München: DNA Club veröffentlicht Statement nach schweren Vorwürfen um Sonder-Ankündigung

Die Verantwortlichen erklären allerdings nicht, warum sie erst jetzt auf die Anschuldigungen reagieren.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Sean Tate alias The Butcher: Detroit-Techno-Künstler verstorben

Der Produzent, DJ, Labelbetreiber und Anwalt aus Detroit wurde 55 Jahre alt. Mehr als dreißig Jahre trug er den Detroiter Untergrund mit.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Technics: Mit dem SL-1210MKX kommt ein Plattenspieler speziell für DJs

Technics präsentiert auf dem ADE einen neuen Profi-Turntable, der speziell auf die Bedürfnisse von DJs und die taffen Bedingungen auf großen Bühnen zugeschnitten ist.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Beliebter „Technobus MV“ nach Brand komplett zerstört: Spendenaufruf soll Projekt retten

Der beliebte Technobus MV ist nach einem Motorschaden komplett ausgebrannt. Doch das Team gibt nicht auf und startet einen Spendenaufruf für den „Bussi 2.0“.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

„Sonder”-Eröffnung: Rebranding von Münchens DNA Club löst Shitstorm aus

Die Macher des geschlossenen DNA Clubs kündigen ihr neues Projekt Sonder an – die Szene reagiert in zahllosen Social-Media-Kommentaren mit massiver Kritik.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Razzia im Casa Kuà: Polizei durchsucht Berliner Trans-Zentrum

Einsatz der Berliner Polizei im Casa Kuà: Wegen eines angekündigten Workshops durchsuchten Einsatzkräfte die Räume des Kollektivs und ernteten dafür scharfe Kritik.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

„Club-Legenden”: Neue Folge widmet sich vier Diskotheken aus Norddeutschland

News Mascha Schaper -
Clubkultur vor Smartphones: Die ARD zeigt in einer neuen Doku-Folge, wie das deutsche Nachtleben in den 80ern und 90ern ausgesehen hat.

Eine Nacht, ein Ticket, neun Orte: Jena feiert erste „Lange Nacht der Clubkultur”

News Madu Abeysekera -
Am 23. Oktober öffnen neun Clubs und Veranstaltungsorte für 16 Euro Eintritt. Damit sollen auch junge Menschen zum Feiern animiert werden.

München: DNA Club veröffentlicht Statement nach schweren Vorwürfen um Sonder-Ankündigung

News Mascha Schaper -
Die Verantwortlichen erklären allerdings nicht, warum sie erst jetzt auf die Anschuldigungen reagieren.

Sean Tate alias The Butcher: Detroit-Techno-Künstler verstorben

News Alexis Waltz -
Der Produzent, DJ, Labelbetreiber und Anwalt aus Detroit wurde 55 Jahre alt. Mehr als dreißig Jahre trug er den Detroiter Untergrund mit.

Technics: Mit dem SL-1210MKX kommt ein Plattenspieler speziell für DJs

News Mascha Schaper -
Technics präsentiert auf dem ADE einen neuen Profi-Turntable, der speziell auf die Bedürfnisse von DJs und die taffen Bedingungen auf großen Bühnen zugeschnitten ist.

Beliebter „Technobus MV“ nach Brand komplett zerstört: Spendenaufruf soll Projekt retten

News Mascha Schaper -
Der beliebte Technobus MV ist nach einem Motorschaden komplett ausgebrannt. Doch das Team gibt nicht auf und startet einen Spendenaufruf für den „Bussi 2.0“.
Seit Ende 2023 war das DNA im Werksviertel eine feste Anlaufstelle für Techno, Hardgroove und Trance (Foto: DNA Club)

„Sonder”-Eröffnung: Rebranding von Münchens DNA Club löst Shitstorm aus

News Mascha Schaper -
Die Macher des geschlossenen DNA Clubs kündigen ihr neues Projekt Sonder an – die Szene reagiert in zahllosen Social-Media-Kommentaren mit massiver Kritik.

Razzia im Casa Kuà: Polizei durchsucht Berliner Trans-Zentrum

News Mascha Schaper -
Einsatz der Berliner Polizei im Casa Kuà: Wegen eines angekündigten Workshops durchsuchten Einsatzkräfte die Räume des Kollektivs und ernteten dafür scharfe Kritik.