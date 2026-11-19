Der Bremer Technoclub MS Treue öffnet seine Türen künftig auch für private Veranstaltungen wie Geburtstage oder Firmenfeiern. Mit den zusätzlichen Einnahmen will die Crew den regulären Clubbetrieb querfinanzieren. „Leider laufen nicht alle Veranstaltungen so gut, dass wir ohne Spenden und Förderungen weitermachen könnten”, heißt es in einem Statement des Clubs. Insbesondere an Tagen ohne regulären Club- oder Deckbar-Betrieb liegt das Schiff bisher ungenutzt am Anleger. Das wolle man nun ändern.

Das stehende Schiff bietet Platz für rund 200 Personen. Interessierte können eine Anfrage per Online-Formular stellen. Darin werden Wunschtermin und Clubraum mit Angabe der geplanten Veranstaltung ausgewählt. In den wärmeren Monaten kann das Deck mit eigener Bar und Musikanlage zugemietet werden. Im Paket enthalten sind Soundsystem und Technik, Barpersonal und eine für Gäste kostenlose Garderobe. Unter Deck gibt es einen Barbereich und Floor mit ausreichend Platz zum Tanzen. Die Menge an Sitzplätzen kann auf Anfrage angepasst werden. Die Kosten werden je nach Anlass, Tag, Dauer und Gästezahl individuell festgelegt. In die Mietkosten fließt ein Mindestverzehr an der Bar ein. Andere Modelle, wie eine Getränkepauschale, seien auch möglich.

Die Einnahmen durch die Vermietungen sollen für mehr Sicherheit und Freiheit beim Booking sorgen, etwa indem mehr Genres ausprobiert und seltene Acts eingeladen werden. Der Fokus an den Wochenenden liegt weiterhin auf den eigenen Clubnächten. Mit genügend Vorlauf kann die Location aber auch freitags oder samstags gebucht werden.

Die MS Treue diente ab 1943 als Transportschiff, bevor sie 20 Jahre später zunächst in Hamburg und später am Weserufer in Bremen anlegte. Im Jahr 2000 wurde das Betonschiff zum heutigen Technoclub umgebaut. Einen Motor hat sie nicht mehr, gefeiert wird also am Anleger und nicht auf der Weser.